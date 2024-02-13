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ÖZBELSAN personeline rekor zam

EKONOMİ 13.02.2024, 12:00
ÖZBELSAN personeline rekor zam

Sivas Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası arasında Özbelsan işçilerini kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı. Sözleşmeyle en düşük işçi maaşı 2 artışla 33 bin TL'ye yükseldi.SİVAS (İGFA) - İmza törenine Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Halil Özdemir, Sivas Şube Başkanı Nihat Şimşek ve kurum yöneticileri ile çok sayıda belediye personeli katılım sağladı.

Törende konuşan Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Vekili Halil Özdemir, “Bütün Türkiye’de çalışan işçiler gözüküyor, ancak belediye işçileri gözükmüyor. Bizi bir tek gören Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin… Önümüzde de seçimler var, biz de başkanımızı var gücümüzle destekleyeceğiz. Merhametli bir başkan, her şeyden önemlisi 5 yıldır bütün maaşımızı gününde aldık, ikramiyelerimizi, sosyal haklarımızı gününde aldık. Birlik ve beraberlik içerisinde, kardeşçe çalıştık. Bunun da mimarı Belediye Başkamız Hilmi Bilgin’dir...” dedi.

Göreve geldikleri 2019 yılından bu yana işçilerin özlük haklarında ciddi iyileştirmeler yaptıklarını kaydeden Bilgin ise “Bizler şehrimize hizmet ederken size güvenerek hizmet ediyoruz. Bu şehir temiz olacak diyoruz, temizlik birimimize güveniyoruz. Bu şehrin parkları, bahçesi güvenli olacak diyoruz, park bahçe birimimize güveniyoruz. Bu şehrin idari birimleri vatandaşla iletişim kuracak diyoruz, idari birimlerde çalışan kardeşlerimize güveniyoruz. Altyapı sorunu olmayacak diyoruz, altyapıda çalışan kardeşlerimize güveniyoruz. Dolayısıyla biz millete yüzü ak, anlı açık çıkıyorsak size güvendiğimizden ve sizin de o güveni boşa çıkarmadığınız içindir. Biz de bunun altında kalmamak adına size daha iyi, daha müreffeh, daha refah içerinde bir hayat yaşatmak adına imkânları en üst seviyeye çıkararak maaşları, özlük haklarını ve sosyal hakları daha da iyileştirmek adına çalıştık, çalışıyoruz. Özbelsan personelimizin taban maaşlarını yüzde 122’lik rekor bir artışla en düşük net 33 bin liraya yükseltiyoruz. Yıllık ikramiyeleri de 30 yevmiyeden 40’a çıkarıyoruz, hayırlı uğurlu olsun.” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından belediye ve sendika yetkileri tarafından toplu iş sözleşmesi imzalandı.

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