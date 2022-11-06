Oyak Renault'a KAGİDER'den 'Fırsat Eşitliği' sertifikası

Oyak Renault, KAGİDER tarafından verilen “Fırsat Eşitliği Modeli Sertifikasını” aldı.BURSA (İGFA) - Oyak Renault, işe alım, eğitim, kariyer planlama ve geliştirme gibi süreçlerdeki fırsat eşitliğine dayalı yaklaşımıyla KAGİDER tarafından düzenlenen programda tüm kriterleri başarıyla tamamlayarak “Fırsat Eşitliği Modeli (FEM) sertifikasını almaya hak kazandı.

Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nda 31 Ekim tarihinde çalışanların katılımıyla düzenlenen törende KAGİDER Başkanı Emine Erdem, FEM sertifikasını Renault Group Türkiye CEO’su ve Oyak Renault Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Doğu’ya takdim etti.

Sertifika töreninde konuşan Hakan Doğu: “Fırsat eşitliği ile kadınların iş ve sosyal hayatın her alanına eşit katılımını daima destekliyoruz ve bu alanda hedeflerimizi yükseltmeye devam edeceğiz. FEM sertifikasının kazanılmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bu değerli organizasyona katılımlarından dolayı KAGİDER yöneticilerine de teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

KAGİDER Başkanı Emine Erdem ise sertifika töreninde yaptığı konuşmada Oyak Renault’nun cinsiyetçi rollere karşı farkındalık yaratmak amacıyla hayata geçirdiği çalışmaların önemini vurguladı ve tüm Oyak Renault çalışanlarını kutladı.