ÖTV'de indirim beklentisi yersiz

Son 1,5 aylık dönemde, tüketici kanadında ÖTV'deki indirim beklentilerinin yüksek olmasından dolayı araç pazarı, negatif yönde etkilendi.İSTANBUL (İGFA) - İkinci el araç sektörünün kurumsal temsilcileri, sektörün içinde bulunduğu güncel durum adına değerlendirmelerini ve geleceğe dair öngörülerini paylaştı.

Otomerkezi.net CEO'su Muhammed Ali Karakaş, ÖTV konusunda, kısa vadede hayata geçecek bir düzenleme ya da indirim beklentisinin artık yersiz olduğunu kaydetti.

"Hem ikinci el, hem de sıfır kilometre araç pazarının en büyük problemi tüketici finansmanı tarafında" diyen Karakaş, "Vatandaşların karşılaştığı yüksek faiz ve düşük vade. Merkez Bankası politika faizinin 2-3 katı kadar faizlerin sunulduğu bir ortamda tüketiciler otomobil satın almaktan doğal olarak vazgeçiyor. Sektörün tek çıkış yolu uygun faiz ve yüksek vade" diye konuştu.

"6 BİN KİLOMETRE/6 AY ŞARTI POZİTİF ETKİ ETMEKTE YETERSİZ KALDI"

Stokçuluğa karşı getirilen kararla ilgili olarak görüşlerini paylaşan Karakaş, 6 bin kilometre/6 ay şartı ile pazarı manipüle eden ve stokçuluk yapanların önünü kesilmesi hedeflense de, bireyleri kapsamayışı, cezai yaptırımın caydırıcı olmayışı ve maalesef Ağustos ayı sonu itibariyle elimizde olan verilere göre, 354 bin adetlik sıfır araç satışının olduğu atmosferde pozitif bir etki oluşturmakta yeterli olmadığını söyledi.

Karakaş, üretim ve tedarik problemleri birçok marka ve modelde halen devam ettiğine dikkati çekerek, bu durum direkt olarak ikinci el araç pazarına da etki ettiğini kaydetti.

Bir an önce bankaların politika faizine uyumlu bir taşıt finansman çözümü üretmesi ve BDDK'nın belirlemiş olduğu vade oranlarıyla kredi vermesi büyük önem taşıdığını söyleyen Karakaş, "Aksi alde hem ikinci el hem de sıfır kilometre araç pazarının içinde bulunduğu negatif pozisyondan çıkması bir hayli zor görünüyor" dedi.