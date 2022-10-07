Otomotivde sürdürülebilirlik BUSİAD'da konuşuldu

BUSİAD Otomotiv Sektörü Uzmanlık Grubu tarafından organize edilen Otomotiv Sektöründe Sürdürülebilirlik Paneli, BUSİAD Evi’nde gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Moderatörlüğünü BUSİAD üyesi ve BUSİAD Avrupa Yeşil Mutabakat Görev Gücü Başkanı Hüsamettin Çoban’ın gerçekleştirildiği panele Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) Çevre Koordinatörü Meral Turan Akırmak, Volkswagen Grubu Türkiye Bölge Ofisi Kalite Koordinatörü Taner Nalbat, Ford Otomotiv Sanayi A.Ş Çevre Mevzuatı ve Çevre Yönetim Sistemi Lideri Betül Tavacı Saygılı katıldı.

Panelde ayrıca Bosch’tan Ersin Öztürk ve Vibracoustic firmasından İlker Aydemir kendi şirketlerinde yaptıkları iyi uygulama örneklerini katılımcılara aktardılar.

BUSİAD Avrupa Yeşil Mutabakat Görev Gücü Başkanı Hüsamettin Çoban, Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın salt çevreci bir yaklaşım olarak görülmemesi gerektiğini ifade ederek, “Mutabakat yeni bir uluslararası ticaret sisitemidir” dedi. Çoban, Karbon borsası, karbon kaçağı ve sınırda karbon vergilendirmesi konusunda da detaylı bilgi vererek, Türkiye'de de karbon borsasının kurulacağını ve bireylerin de bu borsada yatırım yapabileceğini kaydetti. Çoban, iklim değişikliğinde konulan 1.5 dercelik artış hedefinin tutturulmasının zor olduğunu da kaydederek, Türkiye’nin de bu durumdan en çok etkilenecek ülkeler içinde olduğunu söyledi.

“YEŞİL MUTABAKATA UYMAK ZORUNDAYIZ...”

OSD Çevre Koordinatörü Meral Turan Akırmak ise, Türkiye’de 2 milyonluk otomotiv üretim kapasitesi olduğunu, geçen yıl 1.3 milyonluk üretim yapıldığını ve bunun da yüzde 73’ünün ihraç edildiğini söyledi. Bu ihracatın yüzde 80’inin de AB’ye gerçekleştiğini kaydeden Akırmak, “Dolasıyla Avrupa Yeşil Mutabakatı bizim için çok önemli. O kurallara uymak zorundayız” dedi.

Otomotiv sanayinin 52 bin doğrudan, 500 bin de yan sanayi ile istihdam yarattığını kaydeden Akırmak, Türkiye’nin dünyada otomobilde 16. Avrupa'da 6., ticari araçta dünyada 6., Avrupa’da ilk sırada yer aldığını da dile getirdi. Dünyada karbon nötr hedefleri hakkında da bilgi veren Akırmak, bu süreçlerin otomotiv sanayini de etkileyeceğini kaydetti. Avrupa Birliği’nin 2035 yılında içten yanmalı motorlu araçlar yasak getireceğini de kaydeden Akırmak, sektörlerinin yüzde 50 hammadde kaynaklı karbon salımı yarattığını ve o nedenle döngüselliğin öne çıktığını söyledi. Tedarik sanayinin siteme uyum sağlayamaması halinde ana sanayinin başka yerden alım yapmak zorunda kalacağını ifade eden Akırmak, sürdürülebilirlik için döngüsel ekonomiye geçilmesi gerektiğini kaydetti.

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş Çevre Mevzuatı ve Çevre Yönetim Sistemi Lideri Betül Tavacı Saygılı da, Ford bünyesinde gerçekleştirdikleri sürdürülebilirlik çalışması hakkında bilgiler vererek, emisyon hedefleri ve başarılarını da rakamlarla anlattı.

Panelistlere, Çağdaş Eğitim Kooperatifi Kır Çiçekleri Okusun Diye kampanyasına adlarına yapılan bağışın sertifikası da sunuldu.