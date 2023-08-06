Otomotivde ihracat geliri 34 milyar dolar

“Otomotiv Sektörel Bakış” raporuna göre Türkiye otomotiv sektörü 2023 yılında 34 milyar dolar ihracat geliri hedefliyor.İSTANBUL (İGFA) - KPMG Türkiye tarafından hazırlanan “Otomotiv Sektörel Bakış” raporuna göre dünya genelinde 2022 yılında yaklaşık 85 milyon motorlu taşıt üretilirken satılan motorlu taşıt sayısı 81,6 milyon oldu.

Türkiye'de ise 2022 yılında 1,3 milyon araç üretilirken 827 bin araç satıldı. 2023 yılında ise Türkiye otomotiv sektörünün toplam otomotiv ihracatının 34 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Türkiye'nin de dâhil olduğu Avrupa bölgesinde ise yeni binek aracı kayıtları 2022 yılında yıllık bazda yüzde 10,4 oranında geriledi. Yarı iletken tedarikindeki sorunlar ve devam eden Rusya-Ukrayna savaşı söz konusu gelişmede etkili olan sebepler arasında öne çıktı. Avrupa Birliği'nde binek aracı üretimi 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 7,1 oranında artış kaydetti. Öte yandan aynı dönemde Rusya ve Ukrayna'da üretimin sırasıyla yüzde 67,4 ve yüzde 79,7 oranında azalması Avrupa genelinde üretimin 2022'de yıllık bazda yüzde 1,6 oranında gerilemesine neden oldu.

TÜRKİYE'DE OTOMOTİV PAZARI YÜZDE 7 ORANINDA BÜYÜDÜ

Türkiye'de ise otomotiv pazarı 2022'de baz etkisinin de desteğiyle 2021 yılına göre yüzde 7 oranında artış kaydetti. Ayrıca 2022 yılında otomotiv sanayii firmalarının kapasite kullanım oranı pandemi yıllarındaki yüzde 65 düzeyinden yüzde 70'e yükseldi. Diğer yandan sektörde küresel çip krizi ve Rusya-Ukrayna savaşının etkilerinin devam ettiğinin belirtildiği rapora göre, üretimin talebi karşılaması güçleşirken söz konusu durum fiyatlara artış olarak yansıyor. Ayrıca ÖTV oranları da 2022 yılında iç talep üzerinde bir miktar baskı yarattı. Türkiye otomotiv sektöründe 2022 yılında 1,3 milyon araç üretilirken 827 bin araç satıldı. 2021 yılında bu rakamlar sırasıyla 1,2 milyon ve 773 bin seviyelerinde idi. Türkiye otomotiv sektöründe 2022 yılında 970 bin araç ihracat edilirken ithalat edilen araç sayısı 454 bin oldu.

“SEKTÖRÜ BEKLEYEN ÖNEMLİ FIRSATLAR VAR”

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan KPMG Türkiye Otomotiv Sektör Lideri ve Şirket Ortağı Hakan Ölekli, “Özellikle son yıllarda yaşanan pandemi tüm sektörleri olduğu gibi otomotiv sektörünü de derinden etkiledi. Yaşanan bu kriz ile beraber, sektörün büyük bir değişim sürecine girdiğinin farkındaydık. Sektördeki oyuncuları zorlayacağı öngörülen; düşük karbon salınımlı hibrit ve elektrikli araçların geçmişe göre daha çok tercih edilmesinin yarattığı talep değişimi, tedarik sorunları ve çip krizi gibi sorunların yanı sıra hızlanan dijitalleşme, üretim süreçlerinin otomasyonu, inovatif akıllı mobilite alternatifleri ve bağlantılı araç özellikleri sunan yeni pazar oyuncularının eklenmesi, sektörün eşi benzeri görülmemiş bir değişim ve dönüşüm sürecine girmesine sebep oldu. Bununla birlikte raporumuzda sektörü bekleyen önemli fırsatlar olduğu da belirtiliyor. KPMG olarak 2022 sonunda düzenlediğimiz araştırmamıza katılan yöneticilerin yüzde 83'ü, 2021'deki yüzde 53'lük orana kıyasla önümüzdeki beş yıl içinde daha yüksek kâr elde edeceklerinden emin. Bir diğer pozitif gelişme sektördeki dijitalleşme. Üretim tarafından satış pazarlama kanallarına kadar her süreç dijitalleşmeden nasibini alıyor. Üretim süreçleri artık akıllı otomasyona tabi, satış tarafında müşterilerin ihtiyacı doğrultusunda bayiler fiziksel olmaktan çıkarak dijitale dönüyor, bağlantılı araçlar ve otonom araçlar IoT (nesnelerin interneti) destekli parçalardan oluşuyor. Özetle sektör genelinde fizikselden dijitale hızlı bir geçiş söz konusu.” dedi.