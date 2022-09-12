Otomotiv ve otomobil ihracatı azaldı

Otomotiv Sanayii Derneği'nin 8 aylık verilerine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 1 oranında, otomobil ihracatı ise yüzde 7 oranında azaldı.İSTANBUL (İGFA) - Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Ocak-Ağustos verilerini açıkladı.

Yılın ilk 8 ayında toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artarak 833 bin 146, otomobil üretimi ise yüzde 3 azalarak 496 bin 302 adet olarak gerçekleşti.

Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 863 bin 268 adede ulaştı. Ticari araç grubunda, 2022 yılı Ocak-Ağustos döneminde üretim yüzde 11, ağır ticari araç grubunda yüzde 27 ve hafif ticari araç grubunda yüzde 10 oranında arttı.

2021 yılı Ocak-Ağustos dönemine göre ticari araç pazarı yüzde 2, hafif ticari araç pazarı yüzde 5 azalırken, ağır ticari araç pazarı yüzde 16 arttı.

Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 1 oranında , otomobil ihracatı ise yüzde 7 oranında azaldı.

Bu dönemde, toplam ihracat 591 bin 156 adet, otomobil ihracatı ise 339 bin 403 adet düzeyinde gerçekleşti.

Ocak-Ağustos döneminde toplam pazar geçen yıla göre yüzde 8 daralarak 483 bin 285 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 9 daralarak 354 bin 543 adet oldu.