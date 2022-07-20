Otomotiv sektöründe 'faydalı Model'de ilk sırada

Türkiye’nin ticari araç markası Anadolu Isuzu, Turkishtime tarafından gerçekleştirilen Türkiye Ar-Ge 250 Araştırmasının otomotiv sektörü sıralamalarında ‘Faydalı Model’ dalında birinci, ‘Tasarım Tescilleri’ dalında ikinci, ‘Patent Sayısı’ dalında ise üçüncü oldu.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin ticari araç markası Anadolu Isuzu, Ar-Ge ve tasarım alanındaki başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor.

Ekonomi ve İş Dünyası portalı Turkishtime tarafından gerçekleştirilen “Türkiye Ar-Ge 250 Araştırması” kapsamında Anadolu Isuzu otomotiv sektöründe “AR-GE Merkezinde Alınan Tasarım Tescil ve Faydalı Model” dalında ilk sırada yer aldı. Anadolu Isuzu, otomotiv sektöründe “tasarım tescilleri” alanında ikinci, patent sayısı sıralamasında ise üçüncü oldu.

Turkishtime tarafından bu yıl 9'uncusu gerçekleştirilen "Türkiye Ar-Ge 250 Araştırması" sonuçlarına göre Anadolu Isuzu yüksek lisans ve doktora mezunu Ar-Ge personeli sayısı sıralamasında ise otomotiv sektöründe dördüncü olma başarısını gösterdi.

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan konuyla ilgili değerlendirmesinde, otomotiv endüstrisinin trend ve taleplere en iyi şekilde yanıt vermek ve gelecekte güçlü bir konumda olabilmek için büyük bir yarış içerisinde olduğunu belirterek, Ar-Ge'nin bu büyük yarışta otomotiv sektörü için kilit bir öneme sahip olduğunu kaydetti.Arıkan, otomotiv dünyasının ve parçası olduğumuz ticari araçlar segmentinin geleceğini şekillendiren gelişmelere aktif olarak katkıda bulunmaya devam edeceklerini söyledi.