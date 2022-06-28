Otomotiv satış sonrası birleşme istihdama yarayacak

Otomotiv satış sonrası pazarında dünyada önemli bir oyuncu olan GroupAuto Türkiye, iş ortaklarının ticari hacimlerini geliştirmesine destek olma ve perakende müşteriye dönük servis zinciri kurma kararı ile AutoGrouppe’ yi satın aldı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye çatısı altında otomotiv satış sonrası hizmet ağını genişletmeyi hedefleyen marka, AutoNetwork Car Service ismiyle, yıl sonunda 120’nin üzerinde bayiye ulaşarak ülkemizdeki servis ağını genişletmeye hazırlanıyor.

Gerçekleştirilen satın alma ile AutoNetwork Car Service bayilerinin ihtiyacı olan eğitim, teknoloji, pazarlama ve doğru yedek parçaya en kısa sürede ulaşımı sağlanacak. Halihazırda 800 kişiye istihdam sağlayan marka, bayi sayısındaki artış ile yıl sonunda 2 binden fazla istihdama ulaşmayı planlıyor. Firma, hedefini global vizyonu ve yerel samimiyet anlayışıyla destekleyerek uygun fiyatlı, garantili ve güvenilir hizmeti mottosu olarak belirledi.

AutoNetwork Car Service Genel Müdürü Barış Özkan, iş birliği ile global bir know-how u Türkiye’ye getirdik ve bayilerimizin gerekli teknolojiye, eğitim, pazarlama ve yedek parçaya en uygun şartlar ile en kısa sürede ulaşmalarını sağladıklarını belirterek, "Bu satın alma ile, kısa sürede 120’nin üzerinde noktada hizmet vermeyi planlıyoruz. Böylece GroupAuto Türkiye iş ortaklarımıza ilave ciro ve yeni iş fırsatları da yaratmış olacağız. Sadece filo müşterilerine değil, perakende müşterilerimize de güven verecek şekilde, kaliteli ve garantili hizmeti, uygun fiyatlarımızla vermek temel amaçlarımızdan biri” diye konuştu.