Otomotiv sanayisi üretimde, ihracatta ve pazarda arttı

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) 2023 yılının ilk 9 aylık dönemine ilişkin verileri açıkladı. Geçen yılın aynı dönemine göre toplam üretim yüzde 12 artarak 1 milyon 74 bin 155 adet olarak gerçekleşti. Geçen yılın ilk 9 aylık dönemine göre yüzde 21 artış sağlayan otomobil üretimi ise 687 bin 817 adede ulaştı.ANKARA (İGFA) - Otomotiv Sanayii Derneği, Ocak-Eylül dönemine ilişkin verilerini açıkladı. Yılın ilk 9 aylık döneminde üretimde yüzde 12, ihracatta yüzde 7, pazarda ise yüzde 63’lük artış yaşandı.

Yılın ilk 9 aylık döneminde ticari araç üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 4 geriledi.

AĞIR TİCARİ ARAÇ GRUBUNDA İSE ÜRETİM YÜZDE 26 ARTTI

Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 72 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 72, kamyon grubunda yüzde 91, otobüs-midibüs grubunda yüzde 51 ve traktörde yüzde 76 seviyesinde gerçekleşti.

Yılın ilk 9 aylık döneminde otomotiv ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 7 artarak 733 bin 956 adet olarak gerçekleşti.

Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarken, ticari araç ihracatı ise yüzde 11 oranında geriledi.

Traktör ihracatı ise 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 9artarak 14bin 462 adet olarak gerçekleşti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2023’ün ilk 9 aylık döneminde yüzde 16 ile sektörel ihracat sıralamasında zirvedeki yerini korudu.

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, ilk 9 aylık dönemde toplam otomotiv ihracatı, 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 16 artarak 26,2 milyar dolar oldu. Euro bazında ise yüzde 14 artarak 24,2 milyar Euro olarak gerçekleşti. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 19 oranında, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 11oranında arttı.

PAZAR 9 AYDA 894 BİN ADEDİ AŞTI!

2023’ün ilk 9 ayında toplam pazar,bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 63 artarak 894 bin 663 adet düzeyinde gerçekleşti.

Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 67 oranında artış sağladı ve 666 bin 890 adet oldu. Ticari araç pazarına bakıldığında ise yılın ilk dokuz ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla toplam ticari araç pazarında yüzde 51, ağır ticari araç pazarında yüzde 28,hafif ticari araç pazarında ise yüzde 57 büyüme sağlandı. 2023 yılı Ocak-Eylül döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 31, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı ise yüzde 48 olarak gerçekleşti.