Otomotiv Sanayi Derneği yılın ilk 9 aylık verilerini açıkladı

2022 yılı Ocak-Eylül döneminde toplam üretim yüzde 4 artarken, otomobil üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre paralel gerçekleşti.İSTANBUL (İGFA) - Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Ocak-Eylül verilerini açıkladı.

Yılın ilk 9 aylık döneminde toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artarak 962 bin 18 adet olarak gerçekleşti. Geçen yılın ilk 9 ayına göre paralel bir seyir izleyen otomobil üretimi ise 571 bin 6 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 996 bin 926 adede ulaştı.

Ticari araç grubunda, 2022 yılı Ocak-Eylül döneminde üretim yüzde 12, ağır ticari araç grubunda yüzde 33 ve hafif ticari araç grubunda yüzde 10 oranında arttı.

2021 yılı Ocak-Eylül dönemine göre ticari araç pazarı yüzde 2 ağır ticari araç pazarı yüzde 22 artarken, hafif ticari araç pazarı yüzde 2 azaldı. Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 2 oranında artarken, otomobil ihracatı yüzde 1 geriledi. Bu dönemde, toplam ihracat 687 bin 966 adet, otomobil ihracatı ise 396 bin 604 adet düzeyinde gerçekleşti.

Ocak-Eylül döneminde toplam pazar geçen yıla göre yüzde 6 geriledi ve 549 bin 630 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 8 daralarak 399 bin 224 adet oldu.

2022 yılı Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 2 oranında artarken, otomobil ihracatı ise yüzde 1 oranında azaldı. Bu dönemde, toplam ihracat 687 bin 966 adet, otomobil ihracatı ise 396 bin 604 adet düzeyinde gerçekleşti.

2022 yılı Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı Dolar bazında yüzde 5, Euro bazında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 arttı. Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 22,6 Milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 3 azalarak 6,4 Milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 9 artarak 6 Milyar Euro seviyesinde gerçekleşti.