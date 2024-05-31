Otomotiv Pazarında 7 Temmuz Alarmı

İzmir Ege Medya Platformu üyesi gazeteci yazarlar sektörel buluşmalar kapsamında otomotiv sektörü ile bir araya geldi.İZMİR (İGFA) - Çetaş otomotiv ev sahipliğinde gerçekleştirilen buluşmada 7 Temmuz'da yürürlüğe girecek olan Avrupa Birliği'nin yeni otomobillerde zorunlu hale getirdiği 'Genel Güvenlik Yönetmeliği'nin sektöre yansımaları başta olmak üzere sektörle ilgili son gelişmeler ele alındı

Geçtiğimiz yıl satış rekorları kıran otomotiv sektöründe GSR nedeniyle ‘7 Temmuz alarmı’ başlarken yeni karar sonrası otomobilde indirim kampanyaları da hız kazandı.

İzmir Ege Medya Platformu Başkanı Ahmet Kaplan moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantı da sektörle ilgili çarpıcı açıklamalar yapan Çetaş Otomotiv İzmir Ford Genel Müdür Yardımcısı Serdar Üçyıldız, Çetaş Otomotiv İzmir Renault Genel Müdür Yardımcısı Hakan Güzelergene ve Çetaş Otomotiv Lexus Bornova Genel Müdür Yardımcısı Gözde Topbaş, sektörde ki gelişmeleri değerlendirdi.

Türkiye’nin otomotiv perakendecisi Çetaş Otomotiv İzmir Ford Genel Müdür Yardımcısı Serdar Üçyıldız, gelişmelere bakıldığında sektörün geçen yılın rekorunun çok altında kalacağını bu yıl pazarda satış beklentilerinin 1 milyon adet olduğunu dile getirdi.

Otomotiv Endüstrisinin geçen yılı 1 milyon 275 bin civarında satışla bir rekora imza attığını kaydeden Serdar Üçyıldız, “Bu sene ki öngörülere bakıldığında ise 1 milyon adet gibi satış öngörülüyor. Ekonomik darlığa rağmen geçtiğimiz yıl filo araçları, rent a car ve lojistik firmaları ve büyük şirketler bu rekorun kırılmasını gerçekleştirdi. Çünkü ülkemizde yaşanan enflasyonist durum insanları yatırıma yöneltti. O süreçte otomobil yatırımı da mantıklı bir yatırım geldi. Bu nedenle de Otomotivde çok önemli fiyat artışları oldu” diye konuştu.

2024 YILI BEKLENTİSİ 1 MİLYON

Bu yıl ise sektörde gelişmelerin tam tersine döndüğünü vurgulayan Serdar Üçyıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

Türkiye 85 milyon nüfusa sahip çok büyük ülkedir. Buna rağmen bu yıl için 1 milyon rakamlarını konuşuyoruz. Ama herşeye rağmen bu dönem için otomobil satışlarının kötüye gittiğini söyleyemeyiz.

İLK 4 AYDA 385 BİN SATIŞ GERÇEKLEŞTİ

2024 yılının ilk çeyreğinde 385 bin civarında otomobil satışı gerçekleşti. Nisan ayında satışlarda bir miktar düşüş yaşandı. Mayıs ayında da satışlar yukarı yönlü gelişti. Buna elektrikli ve Hybrid araçlarında katkısı oldu. Bu segmentte de pazarda önemli oranda büyüme gerçekleşti.

TÜRKİYE’DE ELEKTRİKLİ ARAÇ PAZARI YÜZDE 6’LARA YÜKSELDİ

Elektrikli araç pazarı Türkiye’de % 6’lara geldi. Elektrikli araçlarda bazı menzilden kaynaklı tereddütler olsa da bununda kısa zamanda aşılacağını düşünüyorum. Elektrikli araç pazarının ben çok daha hızlı bir şekilde büyüyeceğini düşünüyorum.

Bu arada Hybrid araçlara da çok önemli bir eğilim artışı görüyoruz. Şu anda bizim bünyemizde 4 elektrikli marka var. Kendi markalarımızın aynı zamanda elektrikli modelleri var. Elektrikli araçlarda Türkiye’ye yeni modellerde gelmeye devam edecek. Renault elektrikli araçta 160 bin km ve 7 yıl pil garantisi veriyor.

İZMİR’DE EN ÇOK SATILAN MARKALAR

Çetaş otomotiv olarak Ege Bölgesine önem veren ve yatırım yapan bir firmayız. Manisa’da Toyota ve Ford markaları olarak 2 bayimiz var. İzmir merkezimizde 4 markamız var. Renault, Dacia, Lexus ve Ford gibi 4 markanın temsilcisiyiz. Yakın zamanda Afyon ve Eskişehir lokasyonumuz açılacak. İzmir de satılan tüm markaların satış adetleri içerisinde Renault‘un payı civarındadır. Ford’ta ise bu oran yüzde 22’lere kadar çıkıyor. Ford ve Renault bu bölgede sevilen tutulan markalar. Çetaş otomotiv, 30 şubesiyle hizmet veriyor.

İKİNCİ EL ARAÇTA FİYATLAR DÜŞÜYOR

Şu anda ikinci el araç sıfır araçlardaki indirimli kampanyalardan dolayı bir miktar gerilemiş durumda. Aslında satılan her sıfır aracı şu anda takaslı satıyoruz. Yapılan kampanyalardan dolayı model güncellemek veya daha üst segmentlerde araç almak açısından tüketici araçlarını değiştirmek istiyor. Kampanyalardan yararlanmak istiyor. İkinci el araçlarda düşüşler devam ediyor. Aracını yenilemek isteyenler için şu anda araç almanın tam zamanı diyoruz.

İkinci el araç konusunda da Çetaş olarak önemli bir yere sahibiz. Orada müşterilerimize çok özel güvencelerde veriyoruz. Sattığımız her araca km ve ay bazında garanti veriyoruz.

OTOMOBİL ARTIK BİR YATIRIM ARACI OLMAKTAN ÇIKTI

Çetaş Otomotiv İzmir Renault Genel Müdür Yardımcısı Hakan Güzelergene de, “Bu süreçte artık otomobil bir yatırım aracı değil. Geçtiğimiz yıl araç bir yatırım aracına dönüşmüştü. O dönemde mevduatların yüzde 20 seviyelerinde olması, banka taşıt kredilerinin % 2’ler ile verilmesi otomobil alımını özellikle yatırım amaçlı olarak çok cazip hale gelmiş ve otomobil alımına büyük bir yönelim olmuştu” diyerek şöyle devam etti:

‘’Geçtiğimiz yıl 1.000.000 TL ‘ye satılan bir araç kısa bir süre sonra 1.100.000 TL’ye 2.el de satılabiliyordu. Bu yıl faiz oranlarının yükselmesi ve araç bedelinin 1.200.000 TL üzerinde olması durumunda bu tutarın sadece %20’sine kredi kullanılabilmesi gibi sebepler ile krediye ulaşım zorlaşmıştır.

TÜRKİYE’DE SIFIR ARAÇLARIN YÜZDE 80’Nİ GSR 2 PAKETİNE UYMUYOR

Yaklaşık 3 aydan bu yana sıfır araçlara zam gelmediği gibi aksine yüzde 15’lere varan ciddi oranda indirimler yapıldı. Bütün markalar araba fiyatlarını özellikle güvenlik yasası GSR2’den dolayı aşağıya çekti. Bizim sattığımız markaların yüzde 90’nı GSR2 paketine uymuyor. Türkiye’de stoklarda ki sıfır araçların yüzde 80’ni güvenlik paketine uymuyor. 7 Temmuz itibariyle bu GSR2’ye uymayan hiçbir otomobil tescil edilemeyecek. Sadece bir önceki yıl satılan arabanın binekte yüzde 10’nuna ticari de yüzde 30’una kadar tesciline izin verilebilecek. İşin özüne dönersek şu an otomobil kesinlikle bir yatırım aracı olmaktan çıktı ihtiyaç için alınacak bir dönemdeyiz.

KREDİ FAİZLERİNİN TEMMUZ’DAN SONRA AŞAĞI YÖNLÜ OLMASINI ÖNGÖRÜYORUZ

Kredi kaynakları kesildiği için bu piyasayı olumsuz etkiliyor. Aynı zamanda yüksek mevduat oranları bütün bunlar sektörü etkiliyor. Ancak mayıs itibariyle vadeli mevduat faizleri bir tık aşağı doğru inmeye başladı. Biz Temmuz ayından sonra kredi faizlerinin de aşağı yönlü olacağını düşünüyoruz. Çünkü bu işin dip noktasını gördük. Kredileri kestiğini zan sadece otomobil sektörü değil, tüm sektörler etkileniyor. İnsanlar şu an sadece giyinme ve barınma ve yemek ihtiyaçlarını karşılayabilir noktaya geldi. Bunun dışında bir ikinci ev alayım. İkinci araba alayım gibi bir düşünce artık maalesef kimse de kalmadı. Sadece ihtiyacı olan veya ticaret yapanlar alıyor. Bireysel olarak bir arabası olan ikinci araba almak ister mi? Bugünkü şartlar da alınmaz.”

EGE BÖLGESİNDE TÜM AÇIĞI

KAPATACAK ŞARTLARA SAHİBİZ

Çetaş Otomotiv Lexus Bornova Genel Müdür Yardımcısı Gözde Topbaş ise, İzmir merkezde 22.500 metrekare kapalı alanda faaliyet gösterdiklerini ve İzmir’de servis ihtiyaçlarının da giderildiği komplike bir tesis ve yapılanmaya sahip olduklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çetaş Otomotiv olarak marka çeşitliliği noktasında Ege bölgesinde tüm açığı kapatacak şartlara sahibiz.

LEXUS TÜRKİYE’DE HIZLA BÜYÜYOR

Çetaş otomotiv olarak Türkiye pazarına 2016 yılında giren Lexus markasının 3. Bayisi olduk. Lexus Türkiye’de hızlı büyüyen bir marka. Geçen yıl pazarı 507 adet satışla kapattı. Bu yıl Lexus olarak Türkiye’de 1000 hedefine ulaşmak. Lexus Türkiye’ye güveniyor ve bu pazarda hızlı büyüyor. Kusursuz ve hatasız bir markayı bünyemizde bulundurmak bizim içinde önemli. Elektrikli araçlarda her ne kadar yukarı yönlü bir ivme olsa da biz şu anda evin ikinci aracı olarak tavsiye ediyoruz. Özellikle şehiriçi kullanımlarda elektrikli araç çok ideal olabilir.”