Otomobil fren yaptı

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Ocak-Haziran dönemine ait verileri açıkladı.İSTANBUL (İGFA) - Yılın ilk altı ayında otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artarak 649 bin 311 adet, otomobil üretimi ise yüzde 8 azalarak 382 bin 947 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 673 bin 991 adede ulaştı. Aynı dönemde toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 1,2 artarak 466 bin 995 adet olurken, otomobil ihracatı ise yüzde 9 azalarak 271 bin 54 adet oldu.

Ocak-Haziran döneminde toplam pazar geçen yıla göre yüzde 9 azalarak 375 bin 683 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı yüzde 10 oranında daraldı ve 278 bin 282 adet oldu. Son 10 yıllık ortalamalara göre, ilk altı ayda toplam pazar yüzde 3, otomobil pazarı yüzde 4 arttı. Ağır ticari araç pazarı yüzde 10 oranında artarken, hafif ticari araç pazarı ise paralel seviyede gerçekleşti.