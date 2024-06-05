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Otokoç Otomotiv’den bir ilk

Genel Müdürlük ile otomotiv satış ve servis şubelerinde enerji ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan sağlayan Otokoç Otomotiv, son olarak Niğde’de hayata geçirilen 17,4 GWh/yıl üretim kapasiteli GES (Güneş Enerji Santrali) projesi yatırımı ile sıfır emisyonlu elektrik tüketiyor

EKONOMİ 05.06.2024, 13:06
Otokoç Otomotiv’den bir ilk

Genel Müdürlük ile otomotiv satış ve servis şubelerinde enerji ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan sağlayan Otokoç Otomotiv, son olarak Niğde’de hayata geçirilen 17,4 GWh/yıl üretim kapasiteli GES (Güneş Enerji Santrali) projesi yatırımı ile sıfır emisyonlu elektrik tüketiyor.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin öncü ve lider mobilite şirketi Otokoç Otomotiv, Koç Holding’in 2050 karbon nötr olma hedefiyle yürüttüğü Karbon Dönüşüm Programı kapsamında, iklim değişikliğiyle mücadele ve karbon emisyonlarının azaltılması için faaliyetlerine kararlılıkla devam ediyor. Genel Müdürlük ve perakende şubelerinde elektrik ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan sağlayan Otokoç Otomotiv, son olarak Niğde’de hayata geçirilen 17,4 GWh/yıl üretim kapasiteli GES (Güneş Enerji Santrali) projesi yatırımı ile sıfır karbonlu elektrik tüketiyor.

“YOLUMUZ GELECEĞE”

İnsanı, toplumu, çevreyi ve dünyayı önemseyen bir şirket olduklarını, sürdürülebilirliği ana işleri olarak konumlandırarak stratejilerinde önceliklendirdiklerini belirten Otokoç Otomotiv Lideri İnan Ekici konuyla ilgili görüşlerini şu sözlerle dile getiriyor: “Güneş Enerji Santrali yatırımı ile 17,4 GWh/yıl elektrik enerjisi üreterek toplamda 19,4 GWh/yıl elektrik enerjisi sağlayabilen yani Otokoç Otomotiv’in Türkiye’deki lokasyonlarının tamamının ihtiyacı olan elektriği güneş enerjisinden sağlayabilen kapasiteye ulaştık. Aynı zamanda gerçekleştirdiğimiz bu yatırımlar ile yıllık 8.411 tonluk CO2e salımının önüne geçiyoruz. Koç Topluluğu şirketleri arasında faaliyete geçen ilk arazi tipi GES tesisi olma özelliği taşıyan bu projede tüm süreçlerin koordinasyonunu sağlayan iş ortağımız EntekSENS’e ve yerli güneş panellerimizin üretimini gerçekleştiren Arçelik’e çok teşekkür ederiz.

Ayrıca, Manisa’da yeni bir GES arazisi kurulumunu 3 Topluluk şirketimiz ile birlikte gerçekleştireceğiz. Koç Holding’in 2050 yılında karbon nötr olma hedefi doğrultusunda şirketimize düşen sorumlulukların bilincinde olarak düşük karbon ekonomisine geçişe yönelik tüm faaliyetlerimizi artırarak devam etmeyi hedefliyoruz. İklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarımız kapsamında, Otokoç Antalya’da 550 MWh/yıl, Otokoç Adana’da 1.050 MWh/yıl ve Otokoç İnönü’de 371 MWh/yıl elektrik enerji üretim kapasiteli çatı GES projelerimizi de devreye almıştık.

Otokoç Otomotiv olarak dünyaya karşı sorumluluklarımızın bilinciyle çalışma arkadaşlarımızı, iş ortaklarımızı ve müşterilerimizi odağımıza alarak; içinde bulunduğumuz toplumun ihtiyaçlarını da gözeterek tüm paydaşlarımızla birlikte sürdürülebilir değer yaratmak için ‘Yolumuz Geleceğe’ diyoruz. Sürdürülebilirliği stratejilerimizin temeline yerleştirirken kurumsal anlamda bütüncül bir şekilde ele alınması ve performansın takip edilmesi amacıyla kurduğumuz Sürdürülebilirlik Komitesi, iç ve dış tüm paydaşlarımız için çalışmalar organize ediyor. Bu yıl yayınlayacağımız ilk sürdürülebilirlik raporumuzun hazırlıklarına devam ediyoruz.”

OTOKOÇ OTOMOTİV’DE ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Kurulumu 2023 Ekim’de tamamlanan Niğde’deki 17,4 GWh/yıl elektrik enerji üretim kapasiteli GES yatırımı ile sıfır karbon elektrik üreten Otokoç Otomotiv, iklim değişikliğiyle mücadele ve karbon emisyonlarının azaltılmasına yönelik çalışmalarla öne çıkıyor. Genel Müdürlük ve Antalya şubeleri yeşil bina sertifikası sahibi olan şirketin Antalya şubesi, Amerikan Yeşil Binalar Konseyi’nin değerlendirmesi sonucunda LEED v.4.1 O+M:EB sertifika türünde “Retail: Vehicle Dealership” olarak dünyada ilk Gold sertifikasını almaya hak kazandı.        Genel Müdürlük ve perakende şubelerde kullanılan elektriğin tamamı 0 yenilenebilir enerji kaynaklarından tedarik edilirken, 2023 yılında 13,4 GWh/yıl yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik temini ile 5.803 ton sera gazı salımının önüne geçildi.

EK PROJELER

Mevcut hava kompresörlerinin invertörlü türde kompresörlerle değişimi: Son iki yılda yapılan tespitler sonrasında Otokoç Otomotiv’in 16 şubesindeki hava kompresörlerinin, invertörlü türde kompresörlerle değişimi sağlandı. Bu değişim sonrasında şu ana kadar toplam 515.270 kWh enerji tasarrufu elde edildi. Enerji verimliliği projesi sayesinde 223 ton CO2e emisyonunun önüne geçildi.       

Aydınlatmada LED dönüşümü: Son iki yılda Otokoç Otomotiv’in 13 şubesinde gerçekleşen LED aydınlatma dönüşümü sonucunda şu ana kadar toplamda 854.049 kWh enerji tasarrufu sağlandı. Bu sayede 370 ton CO2e emisyonunun önüne geçildi.       

Cephe ve çevre aydınlatmalarının belirli saatlerde kapanması: 2022 Ağustos ayında devreye alınan bu proje ile şu ana kadar toplam 347.138 kWh enerji tasarrufu sağlandı. Bu sayede 150 ton CO2e emisyonunun önüne geçildi.

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