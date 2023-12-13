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Otokoç Otomotiv’den ALBA’ya 21.6 milyon TL girişim yatırımı

EKONOMİ 13.12.2023, 14:52
Otokoç Otomotiv’den ALBA’ya 21.6 milyon TL girişim yatırımı

Türkiye’nin lider mobilite şirketi Otokoç Otomotiv, 3. girişim yatırımını 21.6 Milyon TL ile yerli elektrikli mikromobilite üreticisi ALBA’ya yaptı.İSTANBUL (İGFA) - Otokoç Otomotiv, yenilikçi ve teknoloji tabanlı girişimlere yatırım yapma stratejisi çerçevesinde Bursa merkezli yerli elektrikli mikromobilite araç üreticisi ALBA Elektrikli Ulaşım Araçları A.Ş’ye tohum yatırım turunda 21.6 Milyon TL yatırım yaptı. Yatırım turuna Otokoç Otomotiv ile birlikte Fibabanka'nın yatırım ve finansal teknoloji girişimi Finberg ve portföy yönetim şirketi Re-Pie katıldı. Bu yatırım ile Otokoç Otomotiv’in mobilite alanındaki öncülüğüne elektrikli mikromobilite araçları da eklenmiş oldu. İş birliği ile ALBA’nın gelişim hızını yükseltmesinin yanında, Otokoç Otomotiv’in 9 ülkedeki 400’e yakın hizmet noktasını kapsayan geniş ağıyla sürdürülebilir çevre bilincine de katkı sağlayacak.

Kuruluşu 2018 yılına dayanan ve öncelikli olarak 2 veya 3 tekerli mikro araçların (bisiklet sınıfı araçlar) elektrikliye çevrilme fikriyle yola çıkan ve neredeyse her bisikleti elektrikli bir ulaşım aracına çevirebilen “dönüşüm kiti” çözümleriyle son kullanıcı tarafında yer alan ALBA, 2019 yılından itibaren elektrikli scooter, elektrikli şehir bisikletleri, elektrikli yol bisikletleri, katlanabilir elektrikli bisikletler ve teslimat sektörüne yönelik elektrikli kargo bisikleti modelini de içeren geniş ürün yelpazesiyle faaliyet gösteriyor. Üretim yetkinliğinin yanı sıra mühendislik ve teknoloji alanındaki bilgi birikimi ile farklı iş modellerinde de faaliyet gösteren ALBA, Li-iyon batarya paketlemesini ve test süreçlerini kendi bünyesinde kurduğu üretim tesisinde gerçekleştiriyor.

Otokoç Otomotiv Lideri İnan Ekici, konuyla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi: "Otokoç Otomotiv olarak Mobilite dünyasında tüm paydaşlara değer yaratan yol arkadaşı olma’ misyonuyla hareket ediyor, gelecekte stratejik iş birliklerine dönüşebilecek potansiyele sahip girişimlere destek veriyoruz. Günümüzde şirketler için, mevcut becerilerini geliştirip güçlendirirken, bir yandan da bu güçlü yönlerine yenilerini eklemek, yeni gelir modelleri geliştirebilmek her zamankinden daha çok önem kazandı. Sektörde standartları tanımlamayı benimsemiş bir kurum olarak girişimcilik en önemli kılavuzlarımızdan ve kaslarımızdan biri oldu. Bunun artık daha da önemli olduğuna inanıyor, müşterilerimizin kimi zaman kendilerinin dahi henüz farkında olmadıkları ihtiyaçlarını karşılayacak yeni çözümler sunan girişimci bir şirket olma hedefiyle hareket ediyoruz. Bu yaklaşım doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz ALBA yatırımını, mikromobilite ve çevreci ulaşım odaklı misyonumuzu yerine getirmede güçlü bir adım olarak görüyor, hayırlı olmasını diliyoruz."

ALBA Yönetim Kurulu Başkanı Bora Urş ise konuyla ilgili şunları söyledi; “Bu yatırımla beraber, ALBA’nın elektrikli mikro mobilite ekosistemindeki yerini sağlamlaştıracağını ve mevcut potansiyelini daha fazla açığa çıkaracağını düşünüyoruz. Hem yurt içi pazarda hem yurt dışı pazarlarda ALBA olarak uzun vadeli hedeflerimiz doğrultusunda yüksek kaliteli, enerji verimliliğini üst düzeyde tutan, yeşil ürünler tasarlamaya devam edeceğiz. Küresel dünyanın yeşil dönüşümüne katkıda bulunan yenilikçi bir şirket olma vizyonumuzda bu yatırım bizim için çok önem teşkil ediyor.”

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