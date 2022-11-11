Otokar’dan Romanya’ya elektrikli otobüs ihracatı

Türkiye otobüs pazarının lideri Otokar, Romanya'nın Mogoşoaia Belediyesi’nin elektrikli otobüs ihalesini kazandı. Sözleşmesi imzalanan ihale kapsamında Mogoşoaia’ya 12 adet elektrikli e-KENT otobüs teslim edecek olan Otokar, şehrin elektrikli dönüşümüne öncülük edecek.İSTANBUL (İGFA) - Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, küresel ölçekteki başarılı çıkışını sürdürüyor. Yılın ilk yarısında 6 metreden 18,75 metreye kadar uzanan elektrikli otobüs ailesinin lansmanını yaparak Türkiye'de ve yurt dışında birçok fuara katılım gösteren Otokar'ın elektrikli otobüslerinin yeni adresi Romanya oldu.

İtalya, Fransa, İspanya başta olmak üzere Avrupa'nın pek çok ülkesinde toplu ulaşım şirketleri ve belediyeler tarafından denenerek büyük beğeni kazanan 12 metrelik çevre dostu e-KENT'lerin teslimatı 2023 yılında yapılacak.

Romanya’nın Mogoşoaia Belediyesi’nin elektrikli otobüs ihalesini kazanan şirket, sözleşmesi imzaladı. Otobüsleriyle şehrin elektrikli dönüşümüne öncülük edecek olan Otokar, araçların 9 yıl satış sonrası hizmet ve bakımını da üstlenecek.

Otokar Ticari Araçlar Genel Müdür Yardımcısı Kerem Erman, şirketin elektrikli otobüs alanında iddiasını artırdığını kaydetti.