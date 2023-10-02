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Otogaza zam geliyor!
EKONOMİ 02.10.2023, 10:02
2 Ekim Pazartesi'yi 3 Ekim Salı'ya bağlayan gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere otogaz grubuna 69 kuruş zam gelmesi bekleniyor..İSTANBUL (İGFA) - Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre Salı gününden geçerli olmak üzere Otogaz grubunda 69 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor.
Şu anda ortalama litre fiyatlarına göre motorin 40,74 TL, benzin 37,30 TL, otogaz ise 17,38 TL'den satışa sunuluyor.
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|6
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|5
|17. Tuzlaspor
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|7
|2
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|O
|P
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|7
|18
|2. Tottenham
|7
|17
|3. Arsenal
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|17
|4. Liverpool
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|8. Newcastle
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|4
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|P
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|21
|2. Barcelona
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|20
|3. Girona
|8
|19
|4. Atletico Madrid
|7
|16
|5. Real Sociedad
|8
|15
|6. Athletic Bilbao
|8
|14
|7. Real Betis
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|12
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|10. Valencia
|8
|10
|11. Getafe
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|9
|13. Villarreal
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|8
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|15. Mallorca
|8
|7
|16. Deportivo Alaves
|8
|7
|17. Celta Vigo
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|5
|18. Las Palmas
|7
|5
|19. Granada
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|5
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|8
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