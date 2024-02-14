Otobüs biletleri uçak fiyatlarıyla yarışıyor

Son dönemde pek çok ürün ve hizmetteki fiyat artışları Türkiye'nin gündeminde olurken 'fiyat sabitleme' çağrılarından sonra farklı sektörlerden peş peşe hamleler gelmişti. Milyonlarca vatandaşın bütçesinde önemli bir gider kalemi olan şehirlerarası ulaşım da nasibini aldı. Biz de Herkes Duysun ekibi olarak bugün Bursa’nın terminal bölgesindeyiz. Bakalım Bursa otogarında bilet fiyatları, yolcu oranı ne durumda…Esmanur GÜLBAHAR / Ahmet GÜNAY/ HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Biliyoruz ki sömestr döneminde ağırlıklı öğrenciler olmak üzere uzun yolda en çok tercih edilen yol alternatiflerinden biri olan şehirlerarası otobüs yolculuğu oldu. Bu bağlamda biz de firmalara sorduk. Doluluk ve fiyat oranları ne durumda?

"GELİRLER GİDERLERİ KARŞILAMIYOR"

Yolcu doluluk oranın beklentinin aşağısında olduğunu belirten personel, “Beklediğimizin altında bir dönem geçti. Piyasanın bu hale gelmesi, zamlar, bilet fiyatları beklentinin altındaydı. Sömestr döneminin beklentinin altında kalma sebebi, feribot yolculukları olsun uçak yolculukları olsun, hızlı tren olsun ve uçak biletlerinin artık insanlara ucuz gelmesi beklentiyi düşürdü. Biraz da mazot fiyatları ile de alakası var, mesela bizden daha çok vergi alınırken uçak yol sisteminden bize nazaran daha az vergi alınıyor. Biz şu an için biletlerimize fiyat farkını yansıtmadık ama bu şekilde devam ederse biz de zam yapmak zorunda kalacağız çünkü gelirler giderleri karşılamıyor.’’ ifadelerini kullandı.

"İÇ AÇICI BİR DURUMDA DEĞİLİZ"

Sömestr tatilinin, otogar işleyişine bir faydası olmadığını ifade eden yazıhaneci, "Bizim işlerimiz şu an hiç iyi değil. Hiç iç açıcı bir durumda değiliz. Bazen öyle durumlar oluyor ki insanlar evlerine ekmek götüremeyecek hale bürünüyorlar. İnternet üzerinden bilet satışları bizi hamaliye bir çalışma sistemine yönlendirdi, resmen bittik. Gelen giden yolcuları sadece perona yönlendiriyoruz o kadar. Bizim buraya üç-beş yolcu düşerse bilet kesiyoruz düşmez ise kesemiyoruz bile.’’ dedi.