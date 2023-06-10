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OTİGED projesinin kapanış toplantısı yapıldı

EKONOMİ 10.06.2023, 11:00
OTİGED projesinin kapanış toplantısı yapıldı

Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından yürütülen, Avrupa Birliği Erasmus+ Programı kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı tarafından finanse edilen "Otizmli Gençlerin Üretkenliğinin Arttırılması ve İşgücü Piyasasına Geçişlerinin Desteklenmesi (OTİGED)" projesinin kapanış toplantısı gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) -  Toplantıda konuşan Eker Süt Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Nevra Eker, "Amacımız, fabrikamızda yapmış olduğumuz otizmli gençlerin istihdamı projesini yaygınlaştırmak ve Türkiye'deki birçok farklı kuruluşta da hayata geçirilmesi için doğru bir model oluşturmak" dedi.

Otizmli Gençlerin Üretkenliğinin Arttırılması ve İşgücü Piyasasına Geçişlerinin Desteklenmesi (OTİGED) Projesi'nin kapanış etkinliği 7 Haziran Çarşamba günü Bursa Podyum Davet'te yapıldı. 'Sıra Sizde' başlığıyla yapılan toplantıda açılış konuşmaları, panel ve çeşitli etkinlikler düzenlendi. Projenin koordinatörlüğünü Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü üstlenirken, ortaklar ise Eker Süt Ürünleri, Maltepe Üniversitesi, Pandora X Yazılım, Amsterdam Autisme Academie (Hollanda), Aspire-Igen Group Limited (Birleşik Krallık), Vivre et Travailler Autrement (Fransa) oldu.

Proje ortakları, otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin üretkenliğinin artırılması ve istihdama geçişlerinin desteklenmesine yönelik iş koçluğu modelinin geliştirilmesi kapsamında bir araya getirildi. Proje ortaklarının temsilcilerinden ve konuklardan oluşan yaklaşık 100 kişinin katılımıyla düzenlenen 'Sıra Sizde' OTİGED kapanış toplantısı yazar, seslendirme sanatçısı ve sunucu Yekta Kopan moderatörlüğünde yapıldı. Toplantıda projenin amaçları ve ulaşılan sonuçlar hakkında konuşmalar yapılırken, güncel çalışmalar ve uygulamalar da paylaşıldı. OTİGED projesinin otizmli bireylerin hayatına katacağı değerler ve bu alana sunacağı katkılar, etkinlik boyunca tüm konuşmacılar ve katılımcılar tarafından ifade edildi.

Toplantının açılış konuşmalarından birini yapan Eker Süt Ürünleri İnsan Kaynakları Direktörü Emin Okan Ermetin, Eker’in 2018 yılından bu yana Tohum Otizm Vakfı danışmanlığında sürdürdüğü 'Otizmli Bireyler İş Gücünde' istihdam modeli hakkında bilgiler verdi. Ermetin, otizmlilerin iş konusunda genelde göz ardı edildiğini söyleyerek, “Türkiye’de 2 buçuk milyon otizmli olduğu tahmin ediliyor. İstihdamda ise gidilecek çok yolumuz var.” ifadelerini kullandı.

Maltepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Atilla Cavkaytar, hiçbir gencin geride kalmaması gerektiğini dikkat çekerek, “Bu gençlere bağımsız yaşam alanları hazırlamamız gerekiyor. Bireyi ele alarak toplumsal yaşama onları dahil etmemiz gerekiyor. Bunun da şartlarını bizim sunacağımız destekler oluşturuyor. Daha az destek sunulacak gençlerin yanı sıra, yoğun desteğe ihtiyacı olan gençlerimiz de olacak. Bu destekler hayata geçirildikten sonra otizmli gençler çalışabilir durumuna gelecektir” diye konuştu.

İŞKUR Bursa İl Müdürü Eren Türkmen, otizmli gençlerin iş dünyasında birçok zorlukla karşılaştığını belirterek, “Bunun en başında yanlış anlamalar ve önyargılar geliyor. Bu yanlış anlamalar otizmli gençlerin yeteneklerini göz ardı etmemize ve onların potansiyellerin tam olarak keşfetme fırsatını kaçırmamıza neden oluyor” şeklinde konuştu.

'Sıra Sizde' OTİGED Projesi Kapanış Toplantısı’nda 'İş Hayatında Otizm' başlığını taşıyan bir panel yapıldı. Yekta Kopan’ın moderatörlüğünü üstlendiği panelde, Eker Süt Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Nevra Eker, Kuzey Marmara Otoyolu Genel Müdür Yardımcısı Yılmaz Koyuncu ve Netlog Lojistik İnsan Kaynakları Müdürü Gülşen Baş konuşmacı olarak yer aldı. Otizmli bireylere istihdam olanağı sunan kurumların temsilcileri olan panelistler, uyguladıkları istihdam programıyla ilgili deneyimlerini paylaştı. 

 Etkinlikte konuşan Eker Süt Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Nevra Eker, “2018 yılında Eker Süt Ürünleri olarak, Tohum Otizm Vakfı danışmanlığında ‘Otizmli Bireyler İş Gücünde’ istihdam modelini başlattık. Şu an fabrikamızda 12 otizmli genç istihdam ediyoruz. Bu modeli hayata geçirirken birçok farklı kurumdan ve dernekten destek aldık. Özellikle OTİGED projesiyle, otizmli gençlerimize iş hayatında eşlik eden iş koçlarının gelişim süreci üzerinde bir çalışma başlatıldı. İş koçları olmadan otizmli gençlerin iş hayatında çalışmaları oldukça zor. Ancak bu iş koçlarının çok iyi bir altyapı ile desteklenmesi gerekiyor. Toplumumuzda nöroçeşitlilik kapsayıcılık çerçevesinde bizlerden farklı tüm bireyleri içinde barındıracak istihdam ortamları sağlamamız lazım. OTİGED projesi ile iş koçlarının eğitimlerini sağlayarak, bu istihdam ortamının daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde olmasına katkı sunuyoruz. Amacımız, fabrikamızda yapmış olduğumuz otizmli gençlerin istihdamı projesini yaygınlaştırmak ve Türkiye'deki birçok farklı kuruluşta da hayata geçirilmesi için doğru bir model oluşturmak. OTİGED projesi bu modelin sağlam ayaklara basarak genişlemesi ve yaygınlaşması için çok önemli çıktılar ve veriler sağlıyor” dedi. 

'Sıra Sizde' OTİGED projesi kapanış toplantısına otizmli gençler de katılım göstererek, müzik performanslarıyla yeteneklerini sergiledi. Eker'de görev yapan otizmli çalışanlar Seyhan, Emre ve Dilek’ten oluşan Otizmli Bireyler İş Gücünde (OBİG) müzik grubu, seslendirdiği türkülerle etkinliğe renk kattı. Eker’in etkinliklerinin yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Müzik Korosu’nun konserlerinde de koroyla birlikte sahneye çıkan OBİG müzik grubunun OTİGED sahnesinde seslendirdiği türküler, katılımcılar tarafından beğeniyle takip edildi. Ulusal Gençlik Senfoni Orkestrası'yla konserler veren otizmli başarılı müzisyen Cem Vardarcı da keman ve piyano dinletisi sundu.

OTİGED projesinin kapanış programına; Bursa Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu, Bursa Belediye Başkan Vekili Fethi Yıldız, Amsterdam Autisme Academie kurucusu Yavuz Kütük ve İŞKUR proje ekibinden Merve Başkurt da katılım gösterdi. 

Program sonunda Danışman Arzu Pınar Demirel ‘’Çeşitlilik ve Kapsayıcılık’’ temalı bir sunum gerçekleştirdi.

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