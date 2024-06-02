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Otelcilerden Yaza Merhaba Kokteyli

Çeşme Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (ÇEŞTOB) tarafından Çeşme’de düzenlenen Yaza Merhaba Kokteyli’nde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr Cemil Tugay, “Önümüzdeki 10 yılda, 20 yılda, 50 yılda ve belki 100 yılda, bizim göremeyeceğimiz zaman diliminde de çocuklarımızın, torunlarımızın yaşayacağı Çeşme’yi hayal ederek adım atmamız gerektiğini düşünüyorum” dedi

EKONOMİ 02.06.2024, 11:30
Otelcilerden Yaza Merhaba Kokteyli

Çeşme Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (ÇEŞTOB) tarafından Çeşme’de düzenlenen Yaza Merhaba Kokteyli’nde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Önümüzdeki 10 yılda, 20 yılda, 50 yılda ve belki 100 yılda, bizim göremeyeceğimiz zaman diliminde de çocuklarımızın, torunlarımızın yaşayacağı Çeşme’yi hayal ederek adım atmamız gerektiğini düşünüyorum” dedi.İZMİR (İGFA) - Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden Çeşme’de, ÇEŞTOB tarafından Yaza Merhaba Kokteyli düzenlendi. Her yıl yaz sezonu öncesinde düzenlenen kokteyle eşi Öznur Tugay ile katılarak Çeşme turizmi için önemli mesajlar veren Başkan Tugay, “Önümüzdeki 10 yılda, 20 yılda, 50 yılda ve belki 100 yılda, bizim göremeyeceğimiz zaman diliminde de çocuklarımızın, torunlarımızın yaşayacağı Çeşme’yi de hayal ederek adım atmamız gerektiğini düşünüyorum. Temiz su kaynaklarını korumak ve sahip olduğumuz tüm doğal kaynakları; sahip olduğumuz son ağacı, son yaprağına kadar her şeyi korumak, yaşama saygı duygusuyla beraber Çeşme’de huzurlu, sağlıklı, mutlu bir yaşam ortamı kurmak, hepimiz için çok kıymetli. Para kazanacağız diye vahşice her şeyi yok ettiğimiz bir anlayışın Çeşme’de olmadığını biliyorum ama bu doğru duruşun güçlenerek devam etmesini ve kazanma hırsıyla doğayı yok eden her türlü anlayışın karşısında hep birlikte durmayı öneriyorum. Güçlü duruş sergilemeliyiz ki, bize çok güzel olanaklar, nimetler sunan bu güzel topraklar çocuklarımıza da torunlarımıza da aynı güzellikleri yaşatsın. Bu yolda emek harcayan, dikkatli ve özenli davranan tüm Çeşmelileri kucaklıyorum” diye konuştu.

“Gecemizi gündüze katarak çalışıyoruz” Kokteyle gelirken Çeşme’deki anılarını anımsadığını anlatan Başkan Tugay, “Şimdi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak burada aranızda olmak büyük bir onur. Bu onurun getirdiği büyük sorumluluklar olduğunu da biliyorum. Çevremizde oluşan o güven duygusunu biz de hissediyoruz. Buna karşılık da gecemizi gündüze katarak çalıştığımızı, çaba gösterdiğimizi bilmenizi isterim” ifadelerini kullandı.

“Çeşme ile ilgili üzerime düşeni yapacağım” Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli’nin Çeşme’ye gözü gibi bakacağına bir kez daha emin olduğunu dile getiren Başkan Tugay,  “Ben de İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yetki ve sorumlulukları çerçevesinde Çeşme ile ilgili üzerime düşeni yapacağım. Hem bugünü hem geleceğinde temiz bir Çeşme, asla doğal yapısını kaybetmemiş bir Çeşme, altyapı eksiklerinin en kısa zamanda giderildiği, atıkların en doğru şekilde bertaraf edildiği ve bununla ilgili yapılarını kurmuş bir Çeşme hayal ediyoruz” dedi.

SKAL Dünya Kongresi için çağrı Başkan Tugay, 16-21 Ekim’de İzmir’de düzenlenecek SKAL Dünya Kongresi için de Çeşmeli turizmcilere çağrıda bulunarak şöyle devam etti: “Dünyada turizm alanında yetkin olan 500 isim İzmir’e gelecek ve dünya turizmini konuşacak. İzmir ve çevresini de görme fırsatları olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak biz de destek olacağımızı söyledik ama bu kongreye ÇEŞTOB’un da dikkatini çekmek isterim. Bizler ve sizler için önemli bir fırsat diye düşünüyorum. Çevreyi koruduğumuz, Çeşme’yi koruduğumuz bir turizm anlayışını buraya yerleştirmek için SKAL Kongresi ve buna benzer etkinlikler de çok önemli fırsatlar olacak.”

“Deniz ve kumdan fazlası” Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli de “Çeşme, deniz ve kumdan çok daha fazlası. Çeşme, kendi bünyesinde birçok saklı mirası bulunduran bir yer. O nedenle Çeşme’nin gizli kalmış bütün kültürel mirasını da ön plana çıkaracak turizm yatırımları önem kazanıyor. Burayı 12 ay boyunca yaşanan bir yer haline dönüştürmek önemli. Biz şanslıyız, çünkü bu altyapımız mevcut. Çeşme’yi içinde kültürü, sanatı, denizi, kumu, güneşi, eğlence hayatı, dinlenme hayatı, sporu bir arada benimseyecek bir anlayışla yöneteceğiz. Bu bağlamda çok şanslıyım. Çünkü birlikte her daim çalışmaktan büyük zevk duyduğum bir Büyükşehir Belediye Başkanım var. Kendisi Çeşme’yi çok ince eleyerek gündemine alıyor ve ‘Çeşmelileri memnun edecek ne gerekiyorsa bir arada yapalım, burayı kalkındıracak şeyleri talep etmekten geri durmayın’ diyor. Ben de ilçe-büyükşehir uyumunun ne kadar kıymetli olduğunu biliyorum. Bu nedenle Cemil Başkan’ımıza teşekkür etmek istiyorum” diye konuştu.

“İlk kez bir büyükşehir belediye başkanı kokteylimize geldi” Kokteylde konuşan ÇEŞTOB Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Demir, “Çeşme’yi hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Çeşme en güzel plajların, koyların bulunduğu bir destinasyon. Eğer Çeşme bugün bu kadar popülerse, Türkiye sınırını aşıp Japonya ve Çin’den ziyaretçisi varsa bu yolculukta ÇEŞTOB’un çok mücadelesi var. Çeşme’nin değerlerine sahip çıkalım. Bunlara zarar gelmesini önlemek ve zarar getiren faktörleri ortadan kaldırmak için mücadele ediyoruz. 20 yıldır bu kokteyli yapıyoruz. İlk kez bir büyükşehir belediye başkanı kokteylimize katılıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay’a teşekkür ediyoruz” dedi.

“Çeşme, uluslararası bir marka” Kokteylin sunuculuğunu da üstlenen milli sörfçü Çağla Kubat ise “Çeşme, uluslararası marka olma özelliğini elde eden çok önemli bir turizm lokasyonu. Spor, plaj, gece yaşamı, dinlenme gibi aranan her türlü özellik bölgemizde bulunabiliyor. Bu buluşma, popülerliğini zirveye taşıyan Çeşme turizmi için değerli” ifadelerine yer verdi.
Konuşmaların ardından Çeşme’de turizmin gelişmesi için katkıda bulunan seyahat acenteleri, yatırımcılar, gazeteciler ve kokteylin yapıldığı Ilıca Hotel yöneticilerine plaket takdim edildi.

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