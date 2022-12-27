OSBÜK'ten CW Enerji'ye 'en çok kadın istihdam sağlayan firma' ödülü

Önemli başarılara imza atan Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük güneş paneli üreticisi CW Enerji, OSBÜK tarafından düzenlenen OSB Yıldızları Araştırması’nda, ‘En Çok Kadın İstihdamı Sağlayan Firma’ kategorisinde ödül alma başarısı gösterdi.ANTALYA (İGFA) - Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından düzenlenen OSB Yıldızları Araştırması’nda, ‘En Çok Kadın İstihdamı Sağlayan Firma’ kategorisinde ödüle layık görüldü.

OSB Yıldızları Araştırması ödül töreni Ankara’da gerçekleştirildi. Törende CW Enerji adına ödülü, CW Enerji CEO’su Volkan Yılmaz Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın elinden teslim aldı.

Ödül hakkında açıklamalarda bulunan CW Enerji CEO’su Volkan Yılmaz, OSB Yıldızları Araştırması’nda yer aldıkları için oldukça mutlu olduklarını söyledi. Yılmaz, başarılı çalışmaları karşılığında ardı ardına ödül almaya devam ettiklerini belirterek, “Sürdürülebilir bir büyüme ve yenilikçilik anlayışımız doğrultusunda çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Bu çerçevede, kadın istihdamına büyük önem veren bir firma olarak OSB Yıldızları Araştırması’nda ‘En Çok Kadın İstihdamı Sağlayan Firma’ kategorisinde ödül aldığımız için gururluyuz” dedi.

Başarı çıtalarını gün geçtikçe yükselttiklerini dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti: “Bu ödül bizim için büyük bir gurur. Alanında uzman çalışma arkadaşlarımızla enerjimizi, gücümüzü, ülkemiz ekonomisine katkı sağlamak için harcıyoruz. Bundan sonra da yolumuza daha da büyüyerek devam edeceğiz ve sektörümüzde fark yaratan çalışmalara imza atacağız. Ülkemiz için kendimizi geliştirmeyi, üretmeyi ve ekonomimize katkı sağlamayı sürdüreceğiz” dedi.