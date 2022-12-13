Örtü altı üreticilerine can suyu

Mersin Büyükşehir Belediyesi, hayatın her alanında vatandaşları desteklemeye, onlara omuz vermeye devam ediyor. Bu doğrultuda geliştirilen ‘Örtü Altı Sebze Üreticilerine Sera Naylonu Desteği Projesi’ de, kullanımın yoğun olduğu mahallelerdeki çiftçilere adeta can suyu verdi. Yüzde 50 hibeli destek projesinden faydalanan çiftçiler, seralarını yeni naylonları ile kapattılar.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin, üreticilerin girdi maliyetlerinde en yüksek kalem olan sera naylonu maliyetlerini azaltabilmek adına yürüttüğü ve 2021 yılında 71 üreticinin yararlandığı projeden, 2022 yılında 20’si kadın olmak üzere toplam 88 üretici faydalandı. Büyükşehir Belediyesi, 52 bin 800 kg sera naylonunu, üreticilere yüzde 50 hibe ile teslim etti.

Şahman: “Amacımız, çiftçimizin girdi maliyetlerini düşürmek”

Proje hakkında bilgi veren Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nda Ziraat Mühendisi olarak görev yapan Emine Sevgül Şahman, projenin, Akdeniz ilçesinde bulunan Adanalıoğlu Limonlu, Adanalıoğlu, Akdeniz, Kazanlı, Kazanlı Cumhuriyet, Kazanlı Hürriyet, Karaduvar, Anadolu, Karacailyas ve Abdullah Şahutoğlu mahallelerini kapsadığını söyledi.

Üreticilerin 2 dekarlık sera alanının 1 dekarlık kısmı için sera naylonunun Büyükşehir Belediyesi’nce karşılandığını belirten Şahman, “Üreticilerimize verdiğimiz naylonun kalitesi 350 mikron kalınlığında ve ömrü 3 senedir. Amacımız, seracılık sektöründe girdi maliyeti en yüksek olan malzemelerden olan sera naylonun maliyetini üreticilerimiz açısından biraz düşürmek, eskimiş naylonları değiştirmeleri konusunda destekte bulunmak” dedi.

Doksöz: “Destekler çok mükemmel, ilaç gibi geldi”

Projeden faydalanan üreticilerden Murat Doksöz 600 kilogram sera naylonu aldığını ve bunun yarısının maliyetinin Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandığını söyledi. Günümüz ekonomik koşullarında bu desteğin kendisi için çok önemli olduğuna dikkat çeken Doksöz, “İşlerimiz o kadar iyi değil. Destekler çok mükemmel, ilaç gibi geldi işin gerçeği. Yani şu anda zaten ben bu sera naylonunu koymak zorundayım. Yani öyle veya böyle koyacağız. Başkanımızın bize yaptığı destek, bizim için çok güzel oldu” diye konuştu. Sera naylonu maliyetinin yarı yarıya düşmesi sonucunda fidelerini peşin alabildiğini ve gübresini de alabilecek durumda olduğunu ifade eden Murat Doksöz, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin üreticiye, çiftçiye yönelik tüm hizmetlerinin çok beğenildiğini söyledi.

“Bu dönemden önce ben hiç yardım görmedim”

40 yaşında olduğunu ve bugüne kadar hiçbir belediye başkanından üreticiye, çiftçiye böylesine destekler görmediğini aktaran Murat Doksöz, “Yaklaşık 20 yıldır çiftçilikle uğraşıyorum. Başkanımız geleli bir dönem oldu. Bu dönemden önce, hiçbir yardım görmedim. Diğer akrabalarımla konuşuyorum, ‘Bana naylon geldi, yüzde 50’sini belediye karşıladı’ diyorum, ‘Çok mükemmel’ diyorlar” ifadelerini kullandı.