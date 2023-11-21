Orta Doğu’daki savaş altın fiyatlarını vurdu! Altın rekora mı koşuyor?

İsrail-Filistin savaşına ilişkin yaşanan gelişmelerle birlikte altında hareketlilik sürüyor. Altın fiyatları artışa geçti. Bursa Kapalıçarşı’da altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı?ESMANUR GÜLBAHAR/MUSA YEŞİLDAĞ/SERGEN DURAK/HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Jeopolitik risklerin artması ve Orta Doğu’daki savaşın etkisiyle yatırımcılar güvenli liman arayışına girerken, altın fiyatları tarihi zirvelere ulaştı.

Bursa Kapalıçarşı’nın kuyumcu esnafı, Herkes Duysun ekibine altın fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

“GRAM ALTINDA 100-150 TL CİVARINDA ARTIŞ OLDU”

Şu an altının 1875 TL civarında seyrettiğine değinen Kapalıçarşı kuyumcu esnafı, “Altın, cumartesi günü nasıl kapattıysa şuanda da öyle devam ediyor. İsrail-Filistin münasebetinden dolayı fiyatlar yükseltiye uğradı. Gram altında 100-150 TL civarı artış oldu. 1875 TL bantlarında devam ediyor. ONS altın ise 2 binlere dayanmış şekilde devam ediyor.” dedi.

BU HAFTA EN ÇOK TERCİH EDİLEN ALTIN TÜRÜ HANGİSİ OLDU?

Kuyumcu esnafı, bu ara en çok yatırımlık altınların tercih edildiğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Havalar soğuduğu için düğün yapacaklar yok. Bizim yaza dayalı bir düğün geleneğimiz olduğu için şu an tercihler yatırımdan yana oluyor.”