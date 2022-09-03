Orman köylüsü kendi elektriğini üretiyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, orman köylerinin kalkınmalarını sağlamak amacıyla 2016 yılından beri yürüttüğü projeyle güneş enerji santrali desteği sağlıyor. Projeyle şimdiye kadar 40 ilde 144 orman köyünde toplam 1490 hanenin çatısına güneş enerji santrali (GES) sisteminin kurulumu yapıldı.ANKARA (İGFA) - Orman Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışma ve projelerle orman köylüsü destekleniyor. Genel Müdürlük bünyesindeki ORKÖY, ormanların korunması, geliştirilmesi ve işletilmesi amacıyla orman köylüsünü sosyo-ekonomik projelerle desteklemek suretiyle yaşam kalitesini iyileştirmek ve gelir seviyelerini artırmayı amaçlıyor. Desteklerle ormanlar üzerindeki olumsuz baskının ve odunun yakacak olarak tüketimini azaltmayı, orman-halk ilişkilerini düzenleyerek ormanların sürdürülebilir yönetimini sağlamayı hedefliyor.

ORKÖY kapsamında Türkiye'de 23 bin 100 orman köyü/mahallesinde yaşayan 7 milyon orman köylüsüne ve onların kurdukları Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerine destek veriliyor. Kredi desteklerinin yüzde 20'si hibe, geri kalan yüzde 80'lik kısım ise yılda 1 taksit olmak üzere, proje türüne göre 3-7 yılda ve faizsiz olarak geri alınıyor.

ELEKTRİK ÜRETİMİNE DESTEK

Orman Genel Müdürlüğü, orman köylülerinin sosyal ve ekonomik açıdan kalkınmalarının desteklenmesi amacıyla teknolojideki gelişmeleri, çevresel fırsatları takip ederek sürekli yeni projeler ve finansal çözümler geliştirerek uyguluyor. Bu kapsamda 2014 yılında Küresel Çevre Fonu (GEF) kaynaklı orman köylülerinin tükettikleri elektrik enerjisini kendilerinin üretebilmesi için proje önerisinde bulunuldu.

"Türkiye'de Orman Köylerinde Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi İçin Sürdürülebilir Finans Mekanizması Projesi" (ORKÖY PV Projesi) GEF tarafından kabul edilerek 2016 yılında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile uygulanmaya başlandı.

Orman köylülerimizin tükettikleri elektrik enerjisini, güneş enerjisinden kendilerinin karşılayabilmeleri amaçlı şebekeye bağlı Çatı Tipi GES uygulamaları başlatıldı.

Çatı GES uygulamaları kapsamında ilk etapta 19 ilde 26 orman köyünde 255 haneye 360 kWe gücünde yüzde 100 GEF hibe destekli Çatı Tipi Şebekeye Bağlı Güneş Enerji Santralleri (Çatı ŞEBGES) kurulumları tamamlandı.

Sonraki etapta eş finansmanlı proje çalışmaları başlatılarak 2021 yılında projenin yüzde 33'ü GEF hibe desteği ve yüzde 67'si Orman Genel Müdürlüğü bütçesinden karşılandı. Bu uygulamayla 24 ilde 56 orman köyünde 551 haneye 1126 kWe gücünde Çatı Tipi ŞEBGES kuruldu.

Halen 20 ilde 70 orman köyünde 684 orman köylüsünün çatılarına 1387,5 kWe gücünde Çatı ŞEBGES kurulum çalışmaları devam ediyor.

Projenin başından itibaren, 27 Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 40 il ve 67 ilçede 144 orman köyünde 1490 hanenin çatısına Çatı ŞEBGES kurulumu gerçekleştirildi.

BAKAN KİRİŞCİ: "YERİNDE KALKINMAYA OLANAK SAĞLAYAN, İSTİHDAM SAĞLAYICI HER TÜRLÜ PROJEYİ DESTEKLİYORUZ"

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, orman köylülerinin kalkınmasına büyük önem verdiklerini belirtti.

Orman köylülerinin kalkınmasına yönelik Orman Genel Müdürlüğünün birçok alanda yürütülen faaliyetler için destek yaptığını vurgulayan Kirişci, "Bakanlığın politika ve hedefleri doğrultusunda ormanların sürdürülebilir yönetimini sağlayacak, köylünün ürettiği ürünleri ve iş gücünü değerlendirici, yerinde kalkınmaya olanak sağlayan, istihdam sağlayıcı her türlü projeyi destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.