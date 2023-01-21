Organik atıklar elektrik oldu

Kemal Kükrer, üretimi esnasında ortaya çıkan organik atıklarla elektrik üretimine destek olarak doğal kaynakların ve çevrenin korunmasına katkıda bulunuyor. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yürütülen çalışmayla 874 hanenin 1 aylık tüketimi kadar enerji üretildi.ESKİŞEHİR (İGFA) - Sirke ve soslarıyla Türkiye’nin lezzet tarihinde 107 yılı aşan tecrübeye sahip Kemal Kükrer, üretimde mükemmellik anlayışının yanı sıra döngüsel ekonomiye katkı sağlayan sürdürülebilir projeleriyle de öne çıkıyor. Kemal Kükrer’in Eskişehir fabrikasında oluşan organik atıklar, Eskişehir Belediyesi’nin elektrik üretim tesisinde elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Bu sayede hem doğal kaynakların hem de çevrenin korunmasına katkıda bulunan marka, organik atıklarıyla bugüne kadar 874 hanenin 1 aylık elektriğinin üretilmesine de destek oldu.

Ajinomoto Türkiye İcra Kurulu Başkanı Sinan Altun, 2013’te dünyanın lider gıda şirketlerinden Ajinomoto’nun bünyesine giren Kemal Kükrer’in Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile el ele yürüttüğü projenin önemini şöyle açıkladı:

“Kemal Kükrer, her zaman en iyinin peşinde olma hedefiyle öncü marka konumunu her alanda sürdürmeye devam ediyor. Sürdürülebilirlik çalışmalarımız ışığında başladığımız, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile yürüttüğümüz bu anlamlı proje sayesinde bugüne kadar 758 ton organik atığın 201 Megawatt elektrik enerjisine dönüşmesini sağladık. Tamamen atıkların dönüştürülmesi yoluyla enerji üretimine katkıda bulunduğumuz projemiz kapsamında 874 hanenin 1 aylık tüketimine karşılık gelen miktarda elektrik enerjisi üretilmesinin yolunu açtık.”

Çevrenin korunmasına destek olmanın sürdürülebilir bir doğa için şart olduğunu vurgulayan Altun, Ajinomoto Türkiye olarak destekleyici birçok proje için çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.