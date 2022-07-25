Ordu’da üretildi, zincir marketlerde yerini aldı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in göreve başlamasından sonra yaptığı tarım ve hayvancılık hamlesi her alanda meyvelerini vermeye devam ediyor. Bu kapsam da verilen destekler ile üretimi artırılan Akkuş Şeker Fasulyesi Migros market zincirleri vasıtasıyla Türkiye’nin dört bir noktasına ulaşıyor. Başkan Güler’in girişimleri ile Akkuş Şeker Fasulyesi haricinde Organik Ordu yumurtası ve 6 ürün daha kısa süre içinde Migros raflarında yerini alacak.

ORDU (İGFA) - Ordu'nun Akkuş ilçesinde yetişen ve Türk Patent Enstitüsü tarafından 'coğrafi işaret' alarak tescillenen Akkuş şeker fasulyesinde üretimin artırılması ve ürünün hak ettiği değeri alması amacıyla çalışmalar devam ediyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in yaptığı girişimler sonucunda üretimi artan Akkuş fasulyesi tüm Türkiye’de mağazaları bulunan Migros aracılığı ile satışa sunuldu. 750 gr paketler halinde satışa sunulan Akkuş şeker fasulyesinin ilk etapta 10 ton satılması planlanıyor.

Geçtiğimiz ay Ordu’da yapılan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’inde katıldığı Migros Üst Yönetim Kurulu toplantısı sonrası Akkuş şeker fasulyesi ile Ordu Organik Yumurta Migros raflarında yerini almıştı. Bu ürünlere ek olarak Ordu peyniri, Ordu balı, Kybele çikolata, yöresel ürünler, tıbbı aromatik bitkiler ve fındık ürünlerini mağazalarında satışa sunulacak.

2019 Yerel seçimleri sonrası tarımsal kalkınma hamlesine başladıklarını ifade eden Başkan Güler, “Göreve gelir gelmez ilimizde başlattığımız tarımsal kalkınma hamlesi her alanda meyvelerini vermeye devam ediyor” dedi.

Başkan Güler, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

“30 Mart Yerel Seçimleri sonrası ilimizde tarımsal alanda kalkınmaya büyük önem verdik. Bu kapsamda yaptığımız çalışmalar neticesinde Akkuş ilçemizde sınırlı alanda üretimi yapılan Akkuş şeker fasulyesinin üretimini artırdık. Üretimini artırdığımız Akkuş Şeker Fasulyesini, ORTAR şirketimiz aracılığıyla üreticilerimizden satın alarak satışını gerçekleştiriyoruz. Bugün geldiğimiz noktada Akkuş ilçemizde üretimi yapılan ve Türk Patent Enstitüsü tarafından 'coğrafi işaret' alan Akkuş Şeker Fasulyesi 900 Migros zincir marketlerinde Ordu Büyükşehir Belediyesi logosuyla satışa sunuluyor. Bunlar haricinde Ordu Organik Yumurta’da Migros raflarında yerini aldı. Ekiplerimizin yaptığı görüşmeler neticesinde 6 kalem ürün daha kısa süre içinde yine bu market zincirde satışa sunulacak. İlimize ve üreticilerimize hayırlı olsun."