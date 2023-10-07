Ordu zabıtasından baskın üzerine baskın

Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından kent merkezinde bulunan marketlerde denetim gerçekleştirildi. Marketlerdeki reyonları tek tek gezen ekipler, raf ve kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlıklar ile son kullanma tarihi geçmiş ürünler gibi birçok konuda denetimde bulundu.ORDU (İGFA) - 19 ilçede gerçekleştirilen market denetimlerinde son kullanma tarihi geçmiş ürünlerle ilgili idari yaptırım uygulanırken, bu ürünler satıştan men edildi.

19 İLÇEDE 385 YEREL VE ZİNCİR MARKETLER DENETLENDİ

19 ilçede 385 market ve zincir marketlerde gerçekleştirilen denetimlerde kurallara uygunluk göstermeyen 23 marketle ilgili tutanak tutuldu.

YASAL İŞLEMLERİ TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ YAPIYOR

Öte yandan denetimlerin aralıksız süreceğini belirten Zabıta Dairesi Başkanlığı, söz konusu ihlalleri gerçekleştiren firmalarla ilgili yasal işlemlerin Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldığını kaydetti. Vatandaşları fahiş fiyat ve stokçuluk yapanlara karşı uyaran zabıta ekipleri bu tür durumlarla karşılaşanların ALO 153 Zabıta Şikâyet Hattı ile 189 Vergi İletişim Merkezini aramalarını istedi.