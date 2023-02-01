Ordu, yumurtada Araplar'a çalışıyor

Ordu'dan Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Dubai’ye satılan organik yumurta miktarı yapılan yeni anlaşma ile 1 milyon adede çıkarıldı.ORDU (İGFA) - Göreve geldiği günden bu yana fındık haricinde üreticilere ek gelir sağlamak adına birçok projeyi hayata geçiren Başkan Güler’in kapanma noktasına gelen yumurta ve eğitici tesislerinin yeniden canlandırılması amacıyla başlattığı ‘Serbest Sistem Yumurta Tavukçuluğunun Geliştirilmesi Projesi’ meyvelerini vermeye devam ediyor.

Daha önce BAE’de Dubai’ye ihraç edilen yumurtaların büyük ilgi görmesi üzerine BAE'de faaliyet gösteren bir şirketin üretimden sorumlu yetkilileri Ordu'ya gelerek Altınordu ilçesindeki yumurta paketleme tesisi ile tavuk çiftçiliklerinde incelemelerde bulundu. Daha sonra Başkan Güler ile görüşen heyet Ordu’dan ayrıldı. Bu görüşmenin ardından ORTAR ile Ordu İli Yumurta Üreticileri Birliği’nin ortaklaşa yumurta ihracatı yapması karara bağlandı.

TALEPLER ARTIYOR

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in verdiği destek ile Ordu’da yumurta üretiminin her geçen gün arttığının altını çizen Ordu İli Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı Celal Sezgi, “Ordu Büyükşehir Belediyesinin yumurta üreticilerine verdiği destek sonrası adeta kabuklarımızı kırdık. Daha önce sınırlı olan yumurta satışlarımız ülke dışına çıktı. Artık sadece ilimizden değil bölgeden de yumurtalarını satmamız için talep gelmeye başladı. Birleşik Arap Emirlikleri'ne organik yumurta gönderilmesi için çalışmalara başladık. Bunun için bu ülkeden gelen tedarikçi firma yetkilisi ile gerekli ön çalışmaları yaptık. İlerleyen günlerde bu ülkeye Ordu’da üretilen organik yumurtaların satışına başlayacağız.”

SANCAR ESER: “AYLIK 1 MİLYON YUMURTA SATILACAK”

Birleşik Arap Emirlikleri'ne organik yumurta ihracatının önümüzdeki ay başlayacağına vurgu yapan Ordu Büyükşehir Belediyesi Tarım Şirketi (ORTAR) Yönetim Kurulu Başkanı Sancar Eser, hedeflerinin bu ülkeye aylık 1 milyon organik yumurta satmak olduğunu söyledi.

Genel Müdür Eser, açıklamasında şunları söyledi:

“Ordu'da yumurta üretiminin artmasına en önemli katkı Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler tarafından verildi. Başkan Güler’in göreve başlamasından sonra yaptığı tarım hamleleri ile Ordu’da birçok üründen ek gelir elde edildi. Bunlardan bir tanesi de organik yumurta üreticiliğidir. Yaptığımız görüşmelerle bu ülkeye aylık 1 milyon organik yumurta satışı yapacağız. Bunun için alt yapıyı ve ön görüşmeyi tamamladık. İnşallah önümüzdeki günlerde ilk ihracatımız yapılacak.”

Öte yandan BAE'li firmanın üretimden sorumlu müdürü Swaraj Rajendran da Ordu yumurtasını daha önce zincir marketlerin raflarında gördüğünü, bunun üzerine yetkililerle temasa geçtiklerini ifade etti.