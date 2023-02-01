Son Dakika

Ordu, yumurtada Araplar'a çalışıyor

EKONOMİ 01.02.2023, 08:42
Ordu, yumurtada Araplar'a çalışıyor

Ordu'dan Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Dubai’ye satılan organik yumurta miktarı yapılan yeni anlaşma ile 1 milyon adede çıkarıldı.ORDU (İGFA) - Göreve geldiği günden bu yana fındık haricinde üreticilere ek gelir sağlamak adına birçok projeyi hayata geçiren Başkan Güler’in kapanma noktasına gelen yumurta ve eğitici tesislerinin yeniden canlandırılması amacıyla başlattığı ‘Serbest Sistem Yumurta Tavukçuluğunun Geliştirilmesi Projesi’ meyvelerini vermeye devam ediyor.

Daha önce BAE’de Dubai’ye ihraç edilen yumurtaların büyük ilgi görmesi üzerine BAE'de faaliyet gösteren bir şirketin üretimden sorumlu yetkilileri Ordu'ya gelerek Altınordu ilçesindeki yumurta paketleme tesisi ile tavuk çiftçiliklerinde incelemelerde bulundu. Daha sonra Başkan Güler ile görüşen heyet Ordu’dan ayrıldı. Bu görüşmenin ardından ORTAR ile Ordu İli Yumurta Üreticileri Birliği’nin ortaklaşa yumurta ihracatı yapması karara bağlandı.

TALEPLER ARTIYOR

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in verdiği destek ile Ordu’da yumurta üretiminin her geçen gün arttığının altını çizen Ordu İli Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı Celal Sezgi, “Ordu Büyükşehir Belediyesinin yumurta üreticilerine verdiği destek sonrası adeta kabuklarımızı kırdık. Daha önce sınırlı olan yumurta satışlarımız ülke dışına çıktı. Artık sadece ilimizden değil bölgeden de yumurtalarını satmamız için talep gelmeye başladı. Birleşik Arap Emirlikleri'ne organik yumurta gönderilmesi için çalışmalara başladık. Bunun için bu ülkeden gelen tedarikçi firma yetkilisi ile gerekli ön çalışmaları yaptık. İlerleyen günlerde bu ülkeye Ordu’da üretilen organik yumurtaların satışına başlayacağız.”

SANCAR ESER: “AYLIK 1 MİLYON YUMURTA SATILACAK”

Birleşik Arap Emirlikleri'ne organik yumurta ihracatının önümüzdeki ay başlayacağına vurgu yapan Ordu Büyükşehir Belediyesi Tarım Şirketi (ORTAR) Yönetim Kurulu Başkanı Sancar Eser, hedeflerinin bu ülkeye aylık 1 milyon organik yumurta satmak olduğunu söyledi.

Genel Müdür Eser, açıklamasında şunları söyledi:

“Ordu'da yumurta üretiminin artmasına en önemli katkı Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler tarafından verildi. Başkan Güler’in göreve başlamasından sonra yaptığı tarım hamleleri ile Ordu’da birçok üründen ek gelir elde edildi. Bunlardan bir tanesi de organik yumurta üreticiliğidir. Yaptığımız görüşmelerle bu ülkeye aylık 1 milyon organik yumurta satışı yapacağız. Bunun için alt yapıyı ve ön görüşmeyi tamamladık. İnşallah önümüzdeki günlerde ilk ihracatımız yapılacak.”

Öte yandan BAE'li firmanın üretimden sorumlu müdürü Swaraj Rajendran da Ordu yumurtasını daha önce zincir marketlerin raflarında gördüğünü, bunun üzerine yetkililerle temasa geçtiklerini ifade etti.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 20 48
2. Fenerbahçe 20 44
3. Başakşehir 20 40
4. Beşiktaş 20 39
5. Adana Demirspor 20 37
6. Trabzonspor 20 35
7. Kayserispor 20 29
8. Konyaspor 20 27
9. Alanyaspor 21 25
10. Karagümrük 20 23
11. Gaziantep FK 20 22
12. Ankaragücü 20 22
13. Sivasspor 21 21
14. Antalyaspor 19 21
15. Giresunspor 20 21
16. Hatayspor 19 20
17. Kasımpaşa 20 19
18. İstanbulspor 20 15
19. Ümraniye 20 14
Takımlar O P
1. Samsunspor 21 41
2. Eyüpspor 21 41
3. Bodrumspor 21 38
4. Keçiörengücü 21 37
5. Pendikspor 21 34
6. Rizespor 20 34
7. Bandırmaspor 20 34
8. Sakaryaspor 21 34
9. Boluspor 21 34
10. Göztepe 21 30
11. Manisa FK 20 29
12. Adanaspor 21 22
13. Altay 21 19
14. Tuzlaspor 21 19
15. Erzurumspor 21 18
16. Altınordu 21 17
17. Ö.K Yeni Malatya 21 16
18. Gençlerbirliği 21 13
19. Denizlispor 21 13
Takımlar O P
1. Arsenal 19 50
2. M.City 20 45
3. Newcastle 20 39
4. M. United 20 39
5. Tottenham 21 36
6. Brighton 19 31
7. Fulham 21 31
8. Brentford 20 30
9. Liverpool 19 29
10. Chelsea 20 29
11. Aston Villa 20 28
12. Crystal Palace 20 24
13. Nottingham Forest 20 21
14. Leicester City 20 18
15. Leeds United 19 18
16. West Ham United 20 18
17. Wolves 20 17
18. Bournemouth 20 17
19. Everton 20 15
20. Southampton 20 15
Takımlar O P
1. Barcelona 18 47
2. Real Madrid 18 42
3. Real Sociedad 19 39
4. Atletico Madrid 19 34
5. Villarreal 19 31
6. Real Betis 18 31
7. Rayo Vallecano 19 29
8. Osasuna 19 28
9. Athletic Bilbao 19 26
10. Mallorca 19 25
11. Almeria 19 22
12. Girona 19 21
13. Sevilla 19 21
14. Valencia 18 20
15. Espanyol 19 20
16. Celta Vigo 19 20
17. Real Valladolid 19 20
18. Cadiz 19 19
19. Getafe 19 17
20. Elche 19 6