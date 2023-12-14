Orçun Oğuz, SİYAMER'e Bölge Koordinatörü oldu

2022 yılında Sigortalı Yaşam Merkezi’nin (SİYAMER) Edirne İl Koordinatörü olarak göreve başlayan Orçun Oğuz, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren çalışmalarına ‘Bölge Koordinatörü’ olarak devam edecek.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Sigorta sektörünün duayen ve öncü isimlerinden Özkan Taş’ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu, yine sektörün öncü isimlerinden Özlem Çerin’in Genel Müdür olarak görev yaptığı SİYAMER’de, Oğuz’un yeni görevi şirketin genel merkez yönetim kurulu tarafından bizzat tebliğ edildi.

Ziyarette konuşan SİYAMER Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Taş, sigortacılığın her alanında, poliçe öncesi ve sonrası hizmetler noktasında faaliyetlerine hız kesmeden devam eden şirkete güç katan Orçun Oğuz'a yeni görevinin hayırlı olmasını diledi. Taş, 2024 yılının ülke ekonomisine hayırlı ve bereketli bir yıl olmasını diledi.