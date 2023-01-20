Opel Mokka Elektrik, menzil artırdı

Ekim ve Kasım aylarında Almanya'da B-SUV segmentinde en çok satan batarya elektrikli araç olan Opel Mokka-e, yoluna "Opel Mokka Elektrik" adıyla devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Avrupa’nın en çok tercih edilen batarya elektrikli modellerinden biri olan Opel Mokka Elektrik, yeni 54 kWsa batarya ile WLTP normuna göre 327 kilometre yerine emisyonsuz 403 kilometreye kadar yol kat edebilecek.

Bu geliştirmeyle modelin menzili yüzde 23 artarken, enerji tüketimi 100 kilometrede 15,2 kWsa'e (WLTP) düştü. Mokka Elektrik sadece yüksek verimlilik seviyesi sunmakla kalmıyor. Aynı zamanda 115 kW/156 hp güç ve 260 Nm tork üreten elektromotoruyla üstün sürüş keyfi de sunuyor.

Daha fazla güce ve daha uzun menzile sahip Mokka Elektrik, Opel'in elektrikli hamlesini ve elektrikliye geçiş konusundaki istikrarını gözler önüne seren bir başka örnek olarak da dikkat çekiyor.

Hafif ticari araç ürün gamının tamamı dahil olmak üzere güncel olarak on iki elektrikli Opel modeli satışa sunuluyor. Marka, 2024 yılına kadar her modelinin bir elektrikli versiyonunu piyasaya sunacak ve 2028 yılına kadar Opel, Avrupa'da tamamen elektrikli bir marka haline gelecek.