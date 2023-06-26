Opel'in yeni logosu görücüye çıktı

Opel, yeni “Şimşek” logosunu tanıttı. Yeni logo, kademeli olarak tüm Opel modellerine uygulanacak.İSTANBUL (İGFA) - Opel’in Compass (Pusula) tasarım anlayışının temel unsuru olan yeni logo, ilk olarak IAA Münih Mobilite Otomotiv ve Yan Sanayi Fuarı 2023’te sergilenecek.

Opel CEO’su Florian Huettl; “Yeni Şimşek logomuz artık hiç olmadığı kadar markamızla özdeşleşiyor. Sadece yeniliğin ve ulaşımın geniş kitlelerle buluşmasına olan bağlılığımızı sembolize etmekle kalmıyor, aynı zamanda 2028 yılına kadar Avrupa’da tamamen elektrikli bir marka olma taahhüdümüzü de yansıtıyor. Bu yıl ürün yelpazemizde 15 adet elektrikli modelimiz yer alacak. Gururla Opel gerçek anlamda elektrikleniyor diyebiliriz” dedi.