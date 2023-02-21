Onur Market bozuk gıda mı satılıyor?

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi’ndeki şubesinde bozuk gıda skandalı yaşanan Onur Market, yapılan hatayı kabul etmeyerek müşteriyi suçladı. Marketlerde denetim yetersizliği de gün yüzüne çıktı.

İSTANBUL (İGFA) – İstanbul’da marketlerdeki bozuk gıda skandallarına bir yenisi daha eklendi. Küçükçekmece ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi’nde şubesi bulunan Onur Market’in bozuk gıda sattığı iddia edildi.

Konuyu Şikayet Var sitesinde dile getiren Hicran isimli vatandaş, Onur Market’in Atatürk Mahallesi’ndeki şubesinden önceki gün aldığı tavukların bozuk olduğunu öne sürdü. Gedik Piliç markalı tavukların üzerinde son tüketim tarihi 22 Şubat 2023 olmasına rağmen 17 Şubat 2023 tarihinde satın alınan ürünün bozuk çıkması akıllarda soru işareti bıraktı.

“SUÇLARINI KABUL ETMEDİKLERİ GİBİ GEREKSİZ İTHAMLARDA BULUNDULAR”

Hicran isimli bir vatandaş tarafından Şikayet Var sitesinde yayınlanan şikayette, şu ifadelere yer verdi;

“17.02.2023 'de Atatürk Mahallesi'ndeki şubeden alışveriş yaptım. 2 paket tavuk aldım. Buzdolabında sıfır derecede tutmuş olmama rağmen ertesi gün pişirmek için çıkardığımda korkunç kokuyordu.

Markete iadesi için gittiğimde fişim olmadığı için ki, üzerinde barkodu var. Benim iyi muhafaza edemediğimi ve birçok kafadan gereksiz ithamlarda bulunan market sorumlusu Sercan isimli kişi kabul etmedi. Yıllar öncesinde aynı durumu başka bir markette yaşadığımda özür dileyerek kabul etmişlerdi. Onur Market'te kurumsallığın zerresi olmadığını görüyorum. Bozuk tavuk satıyorlar. Rahat tavır da cabası.”

ONUR MARKET’TEN CEVAP: TARAFINIZA DÖNÜŞ YAPILACAK

Onur Market’ten klasik bir cevap geldi;

“Değerli Müşterimiz, Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz. İletiniz uzman ekiplerimiz tarafından kayıt altına alınmış ve çözüm sürecimiz başlatılmıştır. En kısa sürede tarafınıza dönüş yapılacaktır. Bildiriminizin takibi ve önerileriniz için bizlere 0850 244 44 04 numaralı telefondan veya [email protected] adresinden ulaşım sağlayabilirsiniz. Saygılarımızla, Onur Market Müşteri Deneyim Merkezi.”

DENETİMLER NEDEN YAPILMIYOR?

Vatandaşlar, gıda denetimlerinin yeterli şekilde yapılmadığına dikkat çekerek, “Ticaret Bakanlığı’na bağlı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Küçükçekmece Belediyesi, denetimi ne sıklıkla yapıyor? Yapılan denetimlerde gerekli cezalar kesiliyor mu? Zincir marketlere karşı kurumlar vatandaşın yanında neden durmuyor? Artık bozuk gıda yemek istemiyoruz. Artık zincir marketlerin daha ciddi şekilde denetlenmesini istiyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Küçükçekmece Belediyesi Zabıta Müdürlükleri bu gidişe dur demeli” diye sitemlerini dile getirdiler.