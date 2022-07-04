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Online alışverişte kadın giyim ve ayakkabı üst sıralarda

EKONOMİ 04.07.2022, 18:29
Online alışverişte kadın giyim ve ayakkabı üst sıralarda

Çalışan kadınlar, zaman satın almak için alışverişte internete yöneliyor.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’de online alışveriş her yıl rekorlarla yükseliyor. Sektörün büyümesinde aslan payı özellikle çalışan iş hayatı ve ev arasında zaman bulamayan kadınlara ait.

Girişimci Pınar Mercanoğlu, 2022 yılı ilk yarısında özellikle çalışan kadınların kıyafet ve ayakkabı satışlarının diğer kalemlere göre daha yüksek olduğunu söyledi.

COVID-19 ile kullanıcıların alışveriş alışkanlıkları sadece Türkiye'de değil dünya genelinde değiştirmeye devam ettiğini belirten Mercanoğlu, Statista.com’un açıkladığı rapora göre Ocak 2019’dan Aralık 2021 tarihine kadar perakende satışlarda e ticaretin payı yüzde 20,4 olduğunu, 2021'de perakende e-ticaret hacmi 234 milyar lira olarak gerçekleşirken, bu hacmin yaklaşık yarısını sektörün önde gelen e-ticaret pazar yerlerindeki satışlar oluşturduğu gözlendiğini söyledi.

KANUN TEKLİFİ YENİ GİRİŞİMCİLERİ KORUYACAK

Hükümetin yeni düzenlemesiyle yeni girişimleri ve sektörün orta seviye şirketlerini koruma altına aldıklarını belirten Mercanoğlu, “Kanun teklifi ile net işlem hacmi 10 milyar lira üzerinde olan e-ticaret aracı hizmet sağlayıcılara yükümlülükler getiriliyor. E-ticaret aracı hizmet sağlayıcılar lisanslandırılacak. E-ticaret aracı hizmet sağlayıcıların, elde ettiği verileri kullanarak bünyesindeki satıcılarla haksız rekabet etmesi engellenecek. E-ticaret aracı hizmet sağlayıcıların, pazar yerlerindeki satışlar ile satıcı olarak yaptıkları satışlar ve fiziki satışları hariç, kargoculuk faaliyetleri kısıtlanacak. Mal veya hizmet ilanlarının yayımlanmasına elektronik ortam sağlaması halinde, aynı ortamda mal veya hizmet teminine yönelik sözleşme yapılmasına ya da sipariş verilmesine imkân sağlanması engellenecek” diye konuştu.

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