Önce zam, sonra eğitim! Eskişehir suda isyan ettiriyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ), verdiği eğitimler ile çocuklara su tasarrufu ve bilinçli su kullanımını anlatıyor. 6 gün önce suya yüzde 70 zam yapan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin ardından su tasarrufu eğitimlerine başlaması isyan ettirdi.ESKİŞEHİR (İGFA) - ESKİ Genel Müdürlüğü Halkla İlişkiler Birimi, Arif Nihat Asya Ortaokulu öğrencilerine tesislerinde, Özel Çağdaş Okulları öğrencilerine ise okulun konferans salonunda eğitim verdi. Eğitimlerde suyun önemi, bilinçli su tüketimi, suyun geçtiği aşamalar ve su tasarrufu konuları anlatıldı.

Özel Çağdaş Okulları konferans salonunda verilen eğitime katılan kalabak damacana maskotu öğrencilerin yoğun ilgisini çekti.

Çocuklara verilen bilinçlendirici eğitim sonrasında günlük yaşantılarında su tasarrufunu destekleyici görev çizelgeleri ve gelecek nesillerden emanet olan suyun bilinçli tüketimi için çevrelerinde daha aktif olmalarını desteklemek amacıyla, su kahramanı rozetleri hediye edildi.