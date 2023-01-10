Ömer Gülsoy'dan anlamlı mesaj

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, 10 Ocak dolayısıyla bir mesaj yayımladıMehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından birisinin hür ve bağımsız basın olduğunun altını çizen Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Ülkemizin ve ilimizin gelişmesinde çok değerli katkıları olan basın mensuplarımız, her koşulda büyük bir fedakarlıkla kamuoyunu bilgilendirmeye devam etmektedir. Gazetecilik mesleği ifa edilirken etik kuralların ihmal edilmemesi, objektif ve tarafsızlıktan ödün verilmemesi gerekir. Özgür, objektif ve ilkeli basın; toplumların gelişmesinde büyük bir paya sahiptir. Toplumu basın meslek ilkeleri çerçevesinde doğru, dürüst ve tarafsız bir şekilde objektif olarak bilgilendiren gazeteciler, demokrasimizin vazgeçilmez bir unsurudur.

Modern dünyada çağdaş demokrasiler ve sosyal hayat gazeteciler olmaksızın tarif edilemez. İnsanlarımızı bilgilendirmek adına doğru haber verme, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde bulunduran önemli bir mesleği icra eden gazetecilerimiz, vatandaşın en doğal hakkı olan zamanında doğru ve eksiksiz bilgi almalarını sağlayarak milletimizin vicdanının sesi olmaktadırlar. Bu duygularla milletimizin gören gözü, işiten kulağı olan ve güç koşullarda bile gece gündüz demeden görev yapan başta ilimiz basını olmak üzere, tüm değerli basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik ediyor, görevlerini yaparken hayatlarını kaybeden basın mensuplarımızı rahmetle anıyor, tüm basın çalışanlarına en kalbi duygularımla sevgi ve selamlarımı sunuyorum."