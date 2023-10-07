Okan Gaytancıoğlu'ndan pancar çiftçisine destek

Edirne geçmiş dönem Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, pancar çiftçisini yok sayıldığını dile getirerek, pancar üreticilerine de gerekli desteğin verilmediğini dile getiren bir açıklama yaptı.Erdoğan DEMİR (İGFA)

Tohumu yüzde 100, gübrenin yüzde 120, mazotun yüzde 115, çapacının yüzde 70 ve söküm maliyetinin yüzde120 arttığına vurgu yapan Edirne geçmiş dönem Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, pancar çiftçisinin ton başına 3 bin lira istediği desteğin bin 855 lira verildiğini hatırlatırken, "Yeni hükümet önce buğday ve arpa üreticisini üzdü, sonra mısır, pamuk ve ayçiçeği üreticisini üzdü, hayvancılık yapanları zaten hep üzüyor, şimdi de pancar üreticisini üzüyor. Demek ki hükümet enflasyon mücadelesini sadece Türk çiftçilerinin ürünlerine karşı yapıyor. Rus, Ukrayna, ABD, Uruguay vb. çiftçileri bize ürün gönderdikçe para kazanıyor.

Akaryakıt fiyatları başta olmak üzere vergi ve zamlarla enflasyonu sürekli yukarı çeken hükümetin, enflasyonla mücadeleyi sadece çiftçinin ürünlerinin fiyatlarını baskılayarak yapması ülkenin tarımsal üretimini de büyük bir tehlikeye atıyor. Pancar fiyatının düşük açıklanması şeker pancarı üretimini azaltır. Sağlığa zararlı olan nişasta bazlı şeker üretimi artar" dedi.