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OİB Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması'nda ödüller sahiplerini buluyor

EKONOMİ 22.10.2022, 09:00
OİB Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması'nda ödüller sahiplerini buluyor

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından sektörde katma değerli ürün ve teknolojileri geliştirmek amacıyla düzenlenen geleneksel “Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması”nda ödüller sahiplerini buluyor.BURSA (İGFA) -Bu yıl 11.kez “Şarj ve Batarya Teknolojileri Çözümleri” teması ile düzenlenecek olan yarışmanın ödül töreni, 25 Ekim tarihinde Bursa Uludağ Üniversitesi’nde düzenlenecek. Türkiye otomotiv sektörünün ihracattaki tek koordinatör birliği olan OİB’in Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğünde düzenlediği yarışmada dereceye girecek 5 projeye toplam 500 bin TL ödül dağıtılacak. Nakdi ödüllerimizin yansıra yurtdışı eğitim desteği, İTÜ Çekirdek Kuluçka Programından yararlanma olanağı, Adres Patent firması sponsorluğu ile Patent Tescil ödülü; Okan Üniversitesi sponsorluğu ile OPINA Programı Bağlantılı ve otonom araçlar konusunda teknolojik mentörlük ve OPINA altyapısı üzerinde eğitim ödülleri verilecek.

OİB Denetim Kurulu Üyesi ve OGTY Yürütme Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu ve  OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik  ev sahipliğinde düzenlenecek ödül töreni kapsamında, gün boyu sürecek konferans ve panellerde dünya ve Türkiye’de otomotiv endüstrisinde yaşanan gelişmeler ve trendler ele alınacak. Teknoloji ve Trend Avcısı Serdar Kuzuloğlu’nun moderatörlüğünde gerçekleştirilecek etkinlikte, Farasis Enerji Kurucu Ortağı Dr. Keith Kepler “Batarya Sistemlerinde Yeni Teknolojiler” ve Rivian Otomotiv’in Genel Müdürü Erhun Arkan da “Start-Up Ekosistemi ve Otomotiv Teknolojilerinin Getirdiği Yeni Fırsatlar” başlıklı konuda birer sunum yapacak.

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