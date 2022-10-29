OİB Meksika'da yeni iş birliği arıyor

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), yıllık 40 milyar dolarlık otomotiv ithalatı bulunan Meksika’ya Sektörel Ticaret Heyeti gezisi düzenledi. Heyete katılan 19 Türk otomotiv firması, sektörün Meksika’ya olan yıllık 156 milyon dolar ihracatını artırmak üzere ithalatçı, toptancı ve distribütörler bir araya gelerek iş birliği fırsatlarını değerlendirme fırsatı yakaladı.BURSA (İGFA) - Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), Covid-19 pandemisi döneminde Meksika ile dijital ortamda başlattıkları iş birliği sürecini heyet gezisi ile sürdürdü. OİB, yıllık 40 milyar dolarlık otomotiv ithalatı bulunan Meksika’ya 17-21 Ekim tarihleri arasında Sektörel Ticaret Heyeti gezisi düzenledi. Heyet gezisine, 19 Türk firmasından yetkililer katıldı. Türk otomotiv firmaları, sektörün Meksika’ya olan yıllık 156 milyon dolar ihracatını artırmak üzere ithalatçı, toptancı ve distribütörler bir araya gelerek iş birliği fırsatlarını değerlendirme fırsatı yakaladı.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “Latin Amerika ülkeleri son dönemde hedef pazarlar arasında ağırlığını arttırdı. İhracatta yüzümüzü bu ülkelere de dönmeye başladık. Pandemi sürecinde alternatif pazar arayışlarımız arasında Meksika ile de iş birliği içinde olduk. Meksika ile ilk iş birliğini 2020 yılında pandemi koşullarına uygun olarak online olarak gerçekleştirmiştik. OİB Ticaret Heyetimiz ile süreci yüz yüze sürdürdük. Türkiye ve Meksika arasındaki coğrafi uzaklık, nakliye masraflarının yüksekliği ve benzer üretim ve ihracat yapılarına sahip olma gibi etkenler nedeniyle düşük hacimde seyreden otomotiv ticaretinin önündeki engelleri aşmayı planlıyoruz. OİB Ticaret Heyetimiz, geçen yıl otomotiv sektöründe 156 milyon dolar olan ve bu yıl ocak-eylül döneminde 129 milyon dolar olarak gerçekleşen Meksika’ya ihracatın artırılması yolunda önem teşkil ediyor” dedi.

Ticaret Bakanlığının da Latin Amerika ülkelerine yönelik faaliyetlerini artırdığını vurgulayan Baran Çelik, bu kapsamda hedef pazarlar arasında Meksika ile birlikte Brezilya ve Şili’nin de yer aldığını ifade etti.

ÖNEMLİ FİRMALARA ZİYARET

Mevcut ve alternatif pazarlarda ihracatı artırmak üzere faaliyetlerini sürdüren OİB’in heyet gezisinin ilk günkü programında Aridra firması ziyaret edilirken, T.C. Meksika Ticaret Müşaviri Nur Pınar İNAL bir sunum gerçekleştirdi. Programın ikinci gününde ikili iş görüşmeleri yapıldı. İkili iş görüşmelerine Autozone, NAP, Dacomsa gibi Meksika’nın en önemli 18 aftermarket firmasının katılım sağladığı görüşmelere T.C. Meksika Büyükelçisi İlhan Kemal Tuğ da ziyarette bulundu. Türk otomotiv yetkilileri, heyetin üçüncü ve son gününde ülkenin önemli toptancı firmalarından Autozone ve Mendoza firmalarını ziyaret etme olanağı da buldu.

Beşinci büyük gelişmekte olan pazar

Latin Amerika’nın en güçlü ekonomilerinden biri olan, Çin, Brezilya, Rusya ve Hindistan’dan sonra dünyanın beşinci büyük gelişmekte olan pazarı olan Meksika, bölge ihracatının ve ithalatının üçte birini tek başına gerçekleştirmesiyle önem kazanıyor. Sınırları içinde yaklaşık 500 otomotiv şirketi ve 10 otomotiv kümesi bulunan Meksika, geçen yıl itibariyle ağırlıklı tedarik sanayi olmak üzere yaklaşık 40 milyar dolara yakın otomotiv ithalatı gerçekleştirdi. Türkiye’nin Meksika’ya yönelik otomotiv ihracatı ise geçen yıl 156 milyon dolar seviyelerinde seyretti.