Son Dakika

OİB Meksika'da yeni iş birliği arıyor

EKONOMİ 29.10.2022, 09:15
OİB Meksika'da yeni iş birliği arıyor

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), yıllık 40 milyar dolarlık otomotiv ithalatı bulunan Meksika’ya Sektörel Ticaret Heyeti gezisi düzenledi. Heyete katılan 19 Türk otomotiv firması, sektörün Meksika’ya olan yıllık 156 milyon dolar ihracatını artırmak üzere ithalatçı, toptancı ve distribütörler bir araya gelerek iş birliği fırsatlarını değerlendirme fırsatı yakaladı.BURSA (İGFA) - Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), Covid-19 pandemisi döneminde Meksika ile dijital ortamda başlattıkları iş birliği sürecini heyet gezisi ile sürdürdü. OİB, yıllık 40 milyar dolarlık otomotiv ithalatı bulunan Meksika’ya 17-21 Ekim tarihleri arasında Sektörel Ticaret Heyeti gezisi düzenledi. Heyet gezisine, 19 Türk firmasından yetkililer katıldı. Türk otomotiv firmaları, sektörün Meksika’ya olan yıllık 156 milyon dolar ihracatını artırmak üzere ithalatçı, toptancı ve distribütörler bir araya gelerek iş birliği fırsatlarını değerlendirme fırsatı yakaladı. 

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “Latin Amerika ülkeleri son dönemde hedef pazarlar arasında ağırlığını arttırdı. İhracatta yüzümüzü bu ülkelere de dönmeye başladık. Pandemi sürecinde alternatif pazar arayışlarımız arasında Meksika ile de iş birliği içinde olduk. Meksika ile ilk iş birliğini 2020 yılında pandemi koşullarına uygun olarak online olarak gerçekleştirmiştik. OİB Ticaret Heyetimiz ile süreci yüz yüze sürdürdük. Türkiye ve Meksika arasındaki coğrafi uzaklık, nakliye masraflarının yüksekliği ve benzer üretim ve ihracat yapılarına sahip olma gibi etkenler nedeniyle düşük hacimde seyreden otomotiv ticaretinin önündeki engelleri aşmayı planlıyoruz. OİB Ticaret Heyetimiz, geçen yıl otomotiv sektöründe 156 milyon dolar olan ve bu yıl ocak-eylül döneminde 129 milyon dolar olarak gerçekleşen Meksika’ya ihracatın artırılması yolunda önem teşkil ediyor” dedi.

Ticaret Bakanlığının da Latin Amerika ülkelerine yönelik faaliyetlerini artırdığını vurgulayan Baran Çelik, bu kapsamda hedef pazarlar arasında Meksika ile birlikte Brezilya ve Şili’nin de yer aldığını ifade etti.

ÖNEMLİ FİRMALARA ZİYARET

Mevcut ve alternatif pazarlarda ihracatı artırmak üzere faaliyetlerini sürdüren OİB’in heyet gezisinin ilk günkü programında Aridra firması ziyaret edilirken, T.C. Meksika Ticaret Müşaviri Nur Pınar İNAL bir sunum gerçekleştirdi. Programın ikinci gününde ikili iş görüşmeleri yapıldı. İkili iş görüşmelerine Autozone, NAP, Dacomsa gibi Meksika’nın en önemli 18 aftermarket firmasının katılım sağladığı görüşmelere T.C. Meksika Büyükelçisi İlhan Kemal Tuğ da ziyarette bulundu. Türk otomotiv yetkilileri, heyetin üçüncü ve son gününde ülkenin önemli toptancı firmalarından Autozone ve Mendoza firmalarını ziyaret etme olanağı da buldu. 

Beşinci büyük gelişmekte olan pazar

Latin Amerika’nın en güçlü ekonomilerinden biri olan, Çin, Brezilya, Rusya ve Hindistan’dan sonra dünyanın beşinci büyük gelişmekte olan pazarı olan Meksika, bölge ihracatının ve ithalatının üçte birini tek başına gerçekleştirmesiyle önem kazanıyor. Sınırları içinde yaklaşık 500 otomotiv şirketi ve 10 otomotiv kümesi bulunan Meksika, geçen yıl itibariyle ağırlıklı tedarik sanayi olmak üzere yaklaşık 40 milyar dolara yakın otomotiv ithalatı gerçekleştirdi. Türkiye’nin Meksika’ya yönelik otomotiv ihracatı ise geçen yıl 156 milyon dolar seviyelerinde seyretti.

 

Yorumlar (0)
13
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 10 23
2. Adana Demirspor 11 22
3. Galatasaray 11 21
4. Trabzonspor 11 21
5. Başakşehir 10 20
6. Beşiktaş 11 19
7. Konyaspor 11 19
8. Kayserispor 11 19
9. Gaziantep FK 10 15
10. Alanyaspor 11 13
11. Kasımpaşa 11 13
12. Karagümrük 11 12
13. Sivasspor 11 10
14. Antalyaspor 10 10
15. Hatayspor 10 10
16. Giresunspor 10 9
17. Ankaragücü 10 8
18. İstanbulspor 10 8
19. Ümraniye 10 3
Takımlar O P
1. Eyüpspor 10 21
2. Bodrumspor 10 18
3. Pendikspor 9 18
4. Keçiörengücü 10 18
5. Boluspor 9 16
6. Sakaryaspor 10 15
7. Rizespor 9 14
8. Samsunspor 10 14
9. Bandırmaspor 9 13
10. Manisa FK 9 13
11. Tuzlaspor 9 12
12. Altınordu 10 12
13. Adanaspor 10 11
14. Göztepe 9 11
15. Erzurumspor 9 10
16. Ö.K Yeni Malatya 11 9
17. Altay 10 8
18. Gençlerbirliği 9 6
19. Denizlispor 10 2
Takımlar O P
1. Arsenal 11 28
2. M.City 11 26
3. Tottenham 12 23
4. Newcastle 12 21
5. Chelsea 11 21
6. M. United 11 20
7. Fulham 12 18
8. Liverpool 11 16
9. Brighton 11 15
10. West Ham United 12 14
11. Brentford 12 14
12. Everton 12 13
13. Crystal Palace 11 13
14. Bournemouth 12 13
15. Aston Villa 12 12
16. Southampton 12 12
17. Leicester City 12 11
18. Leeds United 11 9
19. Wolves 12 9
20. Nottingham Forest 12 9
Takımlar O P
1. Real Madrid 11 31
2. Barcelona 11 28
3. Atletico Madrid 11 23
4. Real Sociedad 11 22
5. Real Betis 11 20
6. Athletic Bilbao 11 18
7. Villarreal 11 18
8. Osasuna 11 17
9. Valencia 11 15
10. Rayo Vallecano 11 15
11. Real Valladolid 11 14
12. Mallorca 12 13
13. Espanyol 12 11
14. Celta Vigo 11 11
15. Almeria 11 10
16. Sevilla 11 10
17. Getafe 11 10
18. Girona 11 9
19. Cadiz 11 7
20. Elche 11 4