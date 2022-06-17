OİB'den Maysan Mando'ya 'bronz' ödül

Türkiye’nin ilk ve en büyük amortisör üreticisi Maysan Mando, sürdürülebilir başarı odaklı çalışmaları doğrultusunda elde ettiği başarılara yenilerini ekledi.BURSA (İGFA) - Maysan Mando, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) açıkladığı "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı 2021" listesine adını yazdırırken, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından düzenlenen İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’nde de "Bronz İhracatçı" ödülüne layık görüldü.

Hem Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı arasında yer almaktan hem de OİB İhracatın Şampiyonları Ödül Töreninde "Bronz İhracatçı" ödülüne layık görülmekten dolayı büyük mutluluk ve gurur yaşadıklarını ifade eden Maysan Mando Genel Müdürü Tülay Hacıoğlu Şengül, Maysan Mando olarak, sürdürülebilir büyüme hedefimiz çerçevesinde, ihracat pazarlarındaki yayılımımızı artırmaya devam ettiklerini söyledi.

Şirket olarak bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirerek ihracat pazarlarından pek çok yeni OEM projesini ve bağımsız yedek parça müşterisini portföylerine kattıklarını belirten Şengül, "Güçlü konumumuzla yurtiçi OEM ve bağımsızyedek parça pazarına satışlarımız başarılı bir şekilde devam ediyor. Her geçen gün hem ihracatımızı artırıyor hem de buna bağlı olarak büyümeye devam ediyoruz. Büyüme odağıyla hem şirketimizin hem de ülkemizin ihracat artışını desteklemek istiyoruz. Dünya genelindebulunduğumuz pazarlarda daha fazla yayılım sağlayabilmek, yeni pazarlara girmek ve Maysan Mando markamızın müşteriler tarafından daha çok deneyimlenmesini sağlamak adına önemli çalışmalar yürütüyoruz. Bunun için de yoğun şekilde iş geliştirme faaliyetlerimiz devam ediyor.Bu iki önemli başarıya imza atmamızda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımla gurur duyuyorum” diye konuştu.