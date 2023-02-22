OHAL illerine işten çıkarma yasaklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan bir kararnameyle depremden etkilendiği için OHAL ilan edilen illerde işçi çıkarmayı yasakladı.ANKARA (İGFA) - Depremden etkilenen illerde işten çıkarma yasaklandı.

Söz konusu karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, işçi çıkarma yalnızca işyerinin kapanması, süreli sözleşmenin sona ermesi, ahlak ve iyi niyet kurallarına uyulmaması gibi durumlarda mümkün olacak.

Yıkık, ağır veya orta hasarlı işyerlerine ise kısa çalışma ödeneği verilmesi kararlaştırıldı.

Kısa çalışma ödeneği alamayan fakat işsiz kalan işçilere de günlük 133,44 TL ödeme yapılacak.

Olağanüstü Hal Kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Alanına İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.