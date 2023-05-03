OHAL bölgesinde çek ayarı!

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile OHAL bölgesinde çek düzenlemesine gidildi.ANKARA (İGFA) - Söz konusu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

OHAL ilan edilen il ve ilçelerde gerçek ve tüzel kişilerin çeklerinin ibraz süresi 9 Haziran'a kadar durduruldu.

Böylelikle çek ile işlem yapanlara ilave süre tanınmış oldu.