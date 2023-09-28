OEDAŞ kadın istihdamını arttırıyor

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), özellikle sahada yapılan çalışmalar nedeniyle ‘erkek işi’ olarak algılanan sektördeki kadın istihdamını artırmak amacıyla 2019 yılında hayata geçirdiği Enerjimiz Eşit Projesi’ni başarıyla sürdürüyor.ESKİŞEHİR (İGFA) -Kadın istihdamının düşük olduğu enerji sektöründe toplumsal cinsiyet eşitliği alanında farkındalık yaratmak üzere 2019 yılında Enerjimiz Eşit Projesi’ni hayata geçiren OEDAŞ, o tarihten bu yana kadın çalışan sayısında önemli bir artış yakaladı.

OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, “Dört yılda yönetim, idari kadro ve mühendis kadromuzdaki kadın çalışan oranımızıyüzde 28’den yüzde 35’e yükselttik yani şu anda bu ekiplerimizdeki her üç çalışanımızdan biri kadın. Hedefimiz bu oranı daha da artırmak."dedi.

Proje kapsamında hem kurum içinde hem de paydaşlarıyla birlikte çeşitli çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Yalçın, “Kurum içinde, bölge yöneticilerimiz için kadın istihdamını artırmalarına yönelik hedefler koyduk. Kadın çalışanların kariyerlerini destekleyecek mentorluk ve rotasyon programları hazırladık. Kurum dışında da meslek liselerindeki öğrencilerle bir araya gelerek, toplumsal cinsiyet eşitliği hakkında bilgi verdik, kız öğrencilere online staj olanakları sağladık. Saha çalışmaları ve teknik fazları da içeren stajlar sonunda, ilk kadın teknikerleri de kurumumuz bünyesine kattık" diye konuştu.