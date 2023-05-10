OEDAŞ, evrak kullanımını yüzde 90 azaltacak

Elektrik dağıtım hizmeti faaliyetlerini yürütürken çevresel etkileri gözeten ve sıfır artık prensibiyle hareket eden OEDAŞ, ‘Dijital Arşiv’ projesine başladı.ESKİŞEHİR (İGFA) - OEDAŞ, şirketin arşivinde bulunan 5 milyonun üzerinde abonelik hizmeti evrakı, yapay zekâ destekli özel tarayıcılar ile dijital arşive aktarılacağını duyurdu.

Şu ana kadar 100 bine yakın evrakı dijitalleştirdiklerini söyleyen OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, önümüzdeki süreçte abonelik hizmetlerindeki basılı evrakları yüzde 90 oranında azaltmayı hedeflediklerini ve bu sayede her yıl yüzlerce ağacın kesilmesini önleyeceklerini belirtti.

Yalçın, dijital arşiv projesinin basılı evrak kullanımının yüzde 90 azaltacağını söyledi.