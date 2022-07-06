Obilet'e Rekabet Kurumu'ndan soruşturma

Rekabet Kurulu, Obilet Bilişim Sistemleri AŞ otobüs biletlerine yönelik bilet satışlarında komisyon oranını aşırı olarak belirlediği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlattı.ANKARA (İGFA) - İnternet üzerinden otobüs, uçak, feribot gibi ulaşım araçları için bilet düzenleyen Obilet şirketinin komisyon oranlarının aşırı olduğu tespit edildi.

Rekabet Kurulu konuya ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu şirket hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

"BİLET SATIŞINA UYGULADIĞI KOMİSYON ORANLARI AŞIRI"

Açıklamada, ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri ciddi ve yeterli bulunduğu belirtilirken, "Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 16.06.2022 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun’un 4. ve 6. maddelerini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak; Obilet Bilişim Sistemleri A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 22-27/433-M sayı ile karar verdi" ifadelerine yer verildi.

Rekabet Kurulu'nun aldığı kararın kamuoyunu bilgilendirilmesi amacıyla yapıldığı, açıklamaların soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamayacağının altı çizildi.