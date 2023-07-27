O projeye rekor başvuru

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler tarafından başlatılan ‘Fındık Dalda, Aklın İşçide Kalmasın’ projesine üretici ve işçi kayıtları tüm hızıyla devam devam ediyor.ORDU (İGFA) - Ordu’nun en önemli tarım ürünü olan ve Türkiye’nin ihracatında büyük paya sahip olduğu fındıkta hasat dönemi öncesi üreticileri en çok düşündüren ise işçi bulma konusu oluyor. Sosyal belediyeciliğe büyük önem veren Ordu Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği üretici ile işçiyi buluşturan ‘Fındık Dalda, Aklın İşçide Kalmasın’ projesiyle üreticilere bu anlamda büyük kolaylık sağlarken vatandaşlara da istihdam imkânı sunuyor.

YERLİ İŞÇİ RAKAMI 7 BİN 496’YA ULAŞTI

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan proje kapsamında geçen yıl başvuru yapanlar ve yeni başvuru yapan üreticiler dâhil olmak üzere 195 bahçe sahibi başvuruda bulundu. İşçi olarak başvuruda bulunanların sayısı ise 7 bin 496’ya ulaştı.

İŞÇİ VE İŞVEREN BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR

“Fındık Dalda, Aklın İşçide Kalmasın” projesinden fındık bahçesi sahipleri, fındık hasat işçileri ve fındık hasat işçisi olmak isteyenler ücretsiz yararlanabiliyor. Fındık bahçesi sahipleri, işçiler ve işçi olmak isteyenler, hafta içi 08.00-17.00 saatleri arasında 0 (452) 233 40 40 numaralı hattı arayarak ya da www.uretenordu.com adresinden platform merkezine ulaşarak kayıt ve talep oluşturabilecek.