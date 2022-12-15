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O belediye çalışanlarının ücretleri 8 kat arttı

EKONOMİ 15.12.2022, 07:57
O belediye çalışanlarının ücretleri 8 kat arttı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Büyükşehir emekçilerini ekonomik krize karşı ezdirmemek için bütün olanakları seferber ederek çaba gösteriyor. Başkan Zeydan Karalar, çalışanın daha fazla promosyon alması için gerçekleştirdiği sıkı görüşmelerin ardından, promosyon oranını 8 kat artırarak 24 bin liraya çıkardı.ADANA (İGFA) - Sabahın erken saatlerinde mesaiye ASKİ Şantiyesi’nde başlayan Zeydan Karalar’ı işçiler, “Verdiği sözleri tutan, sözünün arkasında duran, maaşları her ay düzenli yatıran başkanımıza teşekkür ederiz” ve “Başkanımız emekçilerin her zaman yanında olduğunuz için teşekkür ederiz” yazılı pankartlarla karşıladı.

ÇALIŞANIN LEHİNE OLABİLECEK NE VARSA YAPAN BİR YÖNETİCİYİM

Başkan Zeydan Karalar şantiyede çalışanlara hitap etti ve hem 24 bin liralık promosyonla ilgili bilgi vermek hem de işçilerle sohbet etmek istediğini söyledi. Hayatı boyunca, emekçinin hakkını sonuna kadar takip eden ve çalışanın lehine olabilecek ne varsa yapmaya çalışan bir tarzla yöneticilik yaptığını belirten Başkan Zeydan Karalar, “24 bin liralık promosyon, çalışan sayısına ve güncel miktarlara bakıldığında önemli bir rakam. Yeni yıl öncesi çalışanlarımızın eline geçecek paradan dolayı çok mutluyum” dedi.

ASKİ İŞ MAKİNESİ FİLOSU GÜÇLENİYOR, BELEDİYE KİRA YÜKÜNDEN KURTULUYOR

ASKİ’ye alınan iş makinelerinin, kamyonların ve traktörlerin önemine de değinen Başkan Zeydan Karalar, kısa sürede masrafını amorti edecek araçların satın alınmasıyla, halka daha fazla hizmet edebilecek hale gelindiğini söyledi. Başkan Zeydan Karalar, şu ana kadar ASKİ’ye 120 iş makinesi alındığını ve önümüzdeki süreçte daha fazlasının filoya ekleneceğini bildirdi.

VATANINI EN ÇOK SEVEN İŞİNİ EN İYİ YAPANDIR

Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda da işçilere promosyon müjdesi veren Başkan Zeydan Karalar, işçi sayısına göre kıyaslandığında 24 bin liralık rakamın bir rekor olduğunu kaydetti.

Göreve geldikleri günden itibaren emekçinin daha fazla para almasını sağlayan temelleri attıklarını anlatan Başkan Zeydan Karalar, “Benim tavrım ömrüm boyunca emekten ve emekçiden yana oldu. Emeğin en yüce değer olduğunu hep söylemişim ve gereğini yapmışım. Adana Büyükşehir Belediyesi’nde emekçi kardeşlerimizle birlikte, halkımıza, hemşehrilerimize daha fazla hizmet etmeye devam edeceğiz. Çok zor şartlarda devraldığımız Adana Büyükşehir Belediyesi’nde önemli hizmetleri kendi kaynaklarımızla, borçlanmadan yapabilir hale geldik. Her geçen gün daha da iyi hale geliyoruz. Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘Vatanını en çok sevin işini en iyi yapandır’ Hepimiz vatanseveriz ve o yüzden işimizi en iyi şekilde yapmalıyız. Biz belediyemizin olanaklarını artırdıkça, çalışanımızın durumu da daha iyi hale gelecek” diye konuştu.

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