Nusrat buğdayı çiftçinin yüzünü güldürdü
İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Yerel Buğday Tohumunu desteklemek ve üretimi arttırmak adına başlattığı projeden olumlu dönüşler almaya devam ediyor
KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesinin üreticileri desteklemek adına başlattığı tarımsal kalkınma projeleri vatandaşın takdirini topluyor. İzmit Belediyesi ve İzmit Ziraat Odası ortaklığında yürütülen Yerel Buğday Tohumunu Destekleme Projesi kapsamında üreticilere dağıtılan ‘Nusrat’ cinsi buğday tohumu yüzleri güldürmeyi başarıyor.
VATANDAŞ ÇOK MEMNUN
CHP Kocaeli Tarım Politikaları ve Tarımsal Örgütlenmeden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı ve Ziraat Mühendisi Pınar Atabay Başkan Hürriyet’e ilettiği mesaj ile vatandaşlardan gelen memnuniyet ve buğday talebini dile getirdi. Derince Terziler Köyü’nde ikametgah eden Bekir Aygün, İzmit Şentepe Köyü’nde hasadını yaptığı ‘Nusrat’ cinsi buğdayın fotoğrafını Pınar Atabay ile paylaştı.
TAVUKLARA YEM YAPMAYACAKLAR
Aygün mesajında, “İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in dağıttığı buğdayın güzelliğine bak, bende isterim bu buğdaydan” ifadelerini kullandı. Üreticiler kaliteli bir ürün olan Nusrat Buğday tohumunu tavuklara yem olarak yedirmeyip tohumluk ayırmayı düşündüklerini dile getiriyorlar.
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