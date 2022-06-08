Nükleer sanayide önemli iş birliği

Nükleer Sanayi Derneği, Rusya’nın Nükleer Sanayii İnşaat Kompleksi Kuruluşları Derneği ile önemli bir iş birliği anlaşması imzaladı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye ve Rusya’nın nükleer endüstrileri arasındaki diyalog, bilgi alışverişi ile iletişimi artırmak ve karşılıklı iş fırsatlarını geliştirmek üzere, Türkiye’de nükleer endüstrisinin temsilcisi Nükleer Sanayi Derneği (NSD) ile Rusya’nın Nükleer Sanayii İnşaat Kompleksi Kuruluşları Derneği (ACCNI) arasında bir iş birliği anlaşması imzalandı.

4. Nükleer Santraller Fuarı ve 8. Nükleer Santraller Zirvesi’nde imzalanan anlaşmaya göre; Türk ve Rus sanayicileri Türkiye, Rusya ve yakın coğrafyadaki nükleer santral projelerindeki iş fırsatları için birlikte çalışacak.

Anlaşmayla ilgili NSD Kurucusu ve Başkan Yardımcısı Ömer Kaya, Rusya’nın nükleer enerji alanında 70 yılı aşkın süredir kazandığı tecrübeden Türk sanayicilerimizin de faydalanabilmesi açısından ACCNI ile çok önemli bir iş birliği anlaşmasına imza attıklarını kaydetti. Kaya, iş birliği anlaşmasının nükleer enerji gibi katma değeri çok yüksek olan bir sektörde sanayicilerimizin önünü açacağını söyledi.