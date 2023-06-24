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NPPES nükleer sektörünü buluşturdu

EKONOMİ 24.06.2023, 17:45
NPPES nükleer sektörünü buluşturdu

Nükleer Santraller Fuarı ve Zirvesi - NPPES, İstanbul’da bin 300 nükleer enerji sektörü temsilcisini buluşturdu.İSTANBUL (İGFA) - Türk sanayicilerinin nükleer endüstrisindeki ihracat kapısı olan NPPES’te yaklaşık 280 ikili görüşme gerçekleşti. Akkuyu NGS projesindeki gelişmelerin konuşulduğu NPPES’te ülkemizde kurulması hedeflenen üç yeni nükleer projesi ve SMR’lar da masaya yatırıldı

Türk sanayicilerini nükleer endüstrisinde bekleyen fırsatların ve bu katma değerli pazardaki gelişmelerin uluslararası uzmanlar tarafından aktarıldığı 5. Nükleer Santraller Fuarı ve 9. Nükleer Santraller Zirvesi (NPPES), bin 300 ziyaretçiyi ve 192 firmayı ağırladı. Rusya, Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Almanya, İngiltere, Slovenya, Ukrayna, İtalya, Fransa, Bulgaristan, Hindistan, İsviçre’den nükleer enerjinin önemli temsilcileri NPPES’e katıldı. Nükleer enerji sektöründe tedarikçi ve alt yüklenici olmak isteyen firmalar uluslararası nükleer endüstrisi temsilcileriyle NPPES kapsamında yaklaşık 280 ikili görüşme gerçekleştirdi.

Ankara Sanayi Odası (ASO) ve Nükleer Sanayi Derneği (NSD) tarafından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın destekleriyle düzenlenen 5. Nükleer Santraller Fuarı ve 9. Nükleer Santraller Zirvesi, 21-22 Haziran 2023 tarihlerinde  İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlendi.

Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, “Ankara Sanayi Odası olarak, Nükleer Santraller Fuarı ve Zirvesi’ne katılım sağlayan uluslararası tüm paydaşlarımızla nükleer imalat kapasitemizi ve iş birliklerimizi artırmayı hedefliyoruz. Nükleer enerjiyi sadece bir elektrik üretim kaynağı olarak değil Türk sanayisinin bugünü ve geleceği için kritik öneme sahip sektörlerden biri olarak görüyoruz. Bu sektörün aradığı niteliklere uygun üretim yapan Türk firma sayısını artırmak için de ASO NÜKSAK - Nükleer Sanayi Kümelenmesi Projesi kapsamında yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Türkiye, Akkuyu NGS’den sonra üç konvansiyonel nükleer santral projesi daha planlıyor. Dünyada da küresel iklim krizi ve Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın etkileriyle nükleer enerji yenilenebilir enerji kaynaklarıyla birlikte enerji karmalarındaki payını artırıyor. Türk sanayicileri olarak katma değeri çok yüksek olan nükleer enerji endüstrisindeki hacmimizi genişletebilirsek ekonomimiz için büyük fırsatlar yakalayabiliriz” diye konuştu.

Nükleer Sanayi Derneği Başkanı Alikaan Çiftçi ise şu değerlendirmelerde bulundu: “Nükleer Santraller Fuarı ve Zirvesi her geçen yıl katılımcı profilini çeşitlendiriyor ve iş birlikleri için önemli bir zemin oluşturuyor. Dünyanın nükleer enerji alanındaki üç büyük etkinliğinden biri olan NPPES’te, bu yıl ülkemizde kurulması planlanan ikinci ve üçüncü nükleer santral projeleri için Güney Kore ve Çin Halk Cumhuriyeti temsilcileri başta olmak üzere uluslararası oyuncular iş birliği fırsatlarını değerlendirdi. Türk sanayicileri de uluslararası oyuncuların tedarik zincirinin bir parçası olmak için görüşmeler gerçekleştirdi. Türkiye’nin nükleer enerji yatırımlarının güçlü bir ayağı olması beklenen küçük modüler reaktörler (SMR) de masaya yatırıldı. Türk sanayicileri olarak SMR’larda ihtiyaç duyulan bileşenlere hızlı cevap verebilirsek nükleer enerji alanında çok önemli bir ivme kazanabiliriz. Ülkemizde saha seçim çalışmaları şu anda devam eden SMR’lar için Türk sanayicileri önemli roller üstlenme kabiliyetine sahip, NPPES’te bu konuda yapılan ikili görüşmelerin ileride iş birliklerine döneceğine inanıyoruz.” 

Türkiye’de nükleer endüstrisinin gelişmesi için uluslararası örgütlerle üç önemli iş birliği anlaşması NPPES kapsamında gerçekleşti. Ankara Sanayi Odası, Kore Nükleer Derneği (KNA) ile olan iyi niyet anlaşmasını NPPES’te yeniledi. Nükleer Sanayi Derneği ise hem Kore Nükleer Derneği hem de Yeni Nükleer İzleme Enstitüsü ile iş birliği anlaşması imzaladı. İş birliği anlaşmalarının Türk sanayicilerinin nükleer enerji yatırımlarında önemli birer tedarikçi olmasının önünü açması hedefleniyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğü Nükleer Altyapı Geliştirme Dairesi Başkanı Salih Sarı, NPPES’in açılışında şunları söyledi: “Akkuyu NGS’ye ek olarak en az 12 üniteye sahip üç büyük ölçekli nükleer santral projesini daha hayata geçirmeyi ve bunun yanı sıra SMR teknolojilerini de kullanmayı planlıyoruz. İkinci nükleer santrali projesi için Güney Kore ve Rusya Federasyonu ile görüşmelerimiz devam ediyor. Üçüncü bir santralin kurulumuna yönelik de Çin hükümetiyle görüşmelerimiz sürüyor. Ek olarak dördüncü bir nükleer santrale yönelik saha araştırmalarımıza hızla devam ediyoruz. Bunların yanı sıra ABD, İngiliz, Fransız şirketleriyle SMR’lara yönelik yakın temas içindeyiz"

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