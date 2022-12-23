NOVENTIQ ile teknoloji sohbetlerinde geleceği şekillendiren trendler konuşuldu

Noventiq Türkiye, Armada ve Dell Türkiye’nin birlikte organize ettiği “Noventiq ile Teknoloji Sohbetleri” Renaissance Istanbul Polat Bosphorus Otel’de gerçekleşti. Modern İş Gücü ve IT Modernizasyonu ile geleceği şekillendiren trendlerin konuşulduğu etkinliğe ilgi ve katılım yüksekti.İSTANBUL (İGFA) - Dell Türkiye Son Kullanıcı Çözümleri Ülke Satış Lideri Ümit Yeşiltaş’ın son kullanıcılara özel araştırmaların ve kullanım alışkanlıklarının değişmesine yönelik önemli aktarımlarını yanı sıra, Dell Türkiye Veri Merkezi Sistemleri Baş Mühendisi Feyza Başaran’ın IT dünyasının günümüz ve gelecek trendlerine göre nasıl şekilleneceğine dair önemli aktarımları oldu.

Etkinlikte ayrıca Noventiq Türkiye’nin müşteri odaklı ve bütünsel bakış açısı ile gerçekleştirmiş olduğu referans projelerden de Noventiq Türkiye ekibinden global satış yöneticisi Alparslan Samsunlu ve Dell iş geliştirme yöneticisi Tuncay Şahin tarafından bahsedildi.

NOVENTİQ MARKASI & NOVENTİQ TÜRKİYE HAKKINDA

Dell Titanium Partner olan Noventiq Türkiye olarak, 60'tan fazla ülkede edinilen global deneyimi ve yerel pazarı iyi analiz eden uzman kadrosu ile müşterilerin IT altyapı ve son kullanıcı çözümleri ihtiyaçlarında bütünsel ve dijital dönüşümü önde tutan bir hizmet stratejisi ile Türkiye pazarında benzersiz bir konuma sahip olduğunu kaydeden Şahin, "20 Ekim'den itibaren Softline Holding plc'nin küresel markası olan NOVENTIQ marka adını kullanmaktayız. 60 ülkede faaliyet gösteren NOVENTIQ, gelişmiş ve gelişmekte olan pazarlardaki işletmelere; "dijital dönüşüm", "siber güvenlik" ve "bulut çözüm ve hizmetleri" sağlama konusunda en önemli küresel oyunculardan biridir. Yeni markamız, tarihimiz boyunca müşterilerimiz, bayilerimiz ve çalışanlarımız tarafından takdir edilen; Liderlik, Müşteri Odaklılık, Takım Çalışması, İnovasyon ve İş Sorumlulukları gibi Softline değerlerine dayanmaktadır. Misyonumuz da değişmiyor – sizler gibi kuruluşların, giderek artan dijital ekonomide verimli ve güvenli bir şekilde dönüşmesine ve çalışmasına yardımcı olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Tuncay Şahin, söz konusu markanın bugün 2 bin 500 mühendis ve teknik uzman ile 3 bin 900 kişiyi istihdam ettiğine dikkati çekti.

"Softline Holding plc grubunun tüzel kişiliklerinin isimleri, yeni NOVENTIQ markasının tanıtımıyla değişmiyor. Ayrıca tüm marka ortaklıklarımız, bu sorunsuz geçiş boyunca aynı kalıyor" diyen Şahin, "Mevcut sözleşmeler de dahil olmak üzere, bir müşteri olarak gereksinimlerinize en üst düzeyde hizmet etme taahhüdümüz her zamanki gibi çok güçlü. Bu şirketimiz için büyük bir adım ve ortaklığımız üzerinde olumlu etkileri olacağını görebiliyorum. Küresel yeteneklerimizin nasıl olumlu yönde geliştiğini ve kuruluşunuza nasıl daha fazla değer katabileceğimizi biraz daha ayrıntılı olarak açıklamaya ve bağlantı kurmaya çok hevesliyiz" diye konuştu.