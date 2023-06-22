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NOSAB: Otomotiv sektörü Bursa sanayisini de büyütecek

EKONOMİ 22.06.2023, 16:19
NOSAB: Otomotiv sektörü Bursa sanayisini de büyütecek

NOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gülmez, ortodoks ekonomiye geçiş sürecinin ülkeye yansımalarını ve Bursa’nın üretim politikasına katkılarını değerlendirdi. Başkan Gülmez, asgari ücrete yapılan zammı da yorumlarken, "Beklentimizin üzerinde bir artış oldu" dedi.Merve ÖZDEMİR ÇEVİK - Onur POLAT / Herkes Duysun
BURSA (İGFA) -  NOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gülmez, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ortodoks ekonomi modeline geçiş süreci ile yeni dönemde Bursa’nın, ülkenin üretim politikasına yönelik katkılarını değerlendirdi.

NOSAB Başkanı Erol Gülmez, ekonomide yeni şeylerin denenmesinin faturasının ağır olduğunu, bundan sonraki süreçte daha önceden yapılan hataların tekrarlanmamasını istediklerini söylerken, “Biz ülke olarak yeni bir şey icat etmeye kalktık ve bunun faturasını gördük. Merkez Bankası rezervlerimizi yitirdik, ekonomide dengeleri bozduk. Artık iş sürdürülemez bir duruma geldi. Yeni kabine ile daha önceden tanıdığımız bir ekibe ekonomiyi teslim ettiler. Umarım ki daha önce yapılan hatalar yapılmaz. Gerçekten sözde değil özde ortodoks ekonomi politikaları uygulanır. Uygulanırsa da hızla düzelme olacağını düşünüyoruz. Olmaması için bir sebep yok ama bu kolay değil. Bütün rezervinizi tüketmişsiniz, hatta altınlarınızın bir kısmını bozdurmuşsunuz, eliniz çok zayıf, uzun zamandır politika faizini tek haneli rakamlarda tutmuşsunuz ama gerçek reel faizler öyle değil. Hatta bu dengeyi sağlamak için TÜİK’in enflasyonu düşük gösterme çabası devam etmiş. Bunların hepsinden vazgeçilmesi lazım. Gerçek faiz ne ise o olmalı, döviz baskılanmamalı" diye konuştu.

“ASGARİ ÜCRETİN ARTIŞINI BU ORANDA BEKLEMİYORDUK”

Özellikle ihracatçı firmaların dövizin baskılanması ve diğer girdilerimizin artmasından dolayı uzun süreden beri faaliyetlerini zor devam ettirdiklerini belirten Başkan Gülmez, "Seçim sonrası döviz kuru biraz yükselmeye başlayınca umutlanmıştı bu firmalar fakat asgari ücretin artışını bu oranda beklemiyorduk. Yüzde 20 civarında bekliyorduk. Beklentimizin üzerinde bir artış oldu. Eğer doları 23-24 bandında sürdürmeyi devam ettirirlerse bu kez yine umutlarımız boşa çıkmış olacak. O nedenle dövizin biraz daha yükselmesine müsaade edilmesi, müdahale edilmemesi lazım geldiğini düşünüyorum. Merkez Bankası Para Kurulu’nun alacağı karar çok önemli. Onların işi de çok zor. Aslında faiz beklentisi yüzde 25’in de üstünde. Bankaların beklentisi yüzde 40’lar seviyesinde. Faiz yüzde 40’lara çıktığında bu kez dövizin geri gelme olasılığı söz konusu" diye konuştu.

“OTOMOTİV SEKTÖRÜ BURSA SANAYİSİNİ DE BÜYÜTECEK”

Bursa’nın üretim politikasına katkılarını da değerlendiren NOSAB Başkanı Erol Gülmez, Bursa’da 4 tane otomobil fabrikası olduğunu hatta birkaç yerde ufak elektrikli araç üreten yerlerin de olduğunu söylerken, “Bursa otomotiv sektöründe merkez üs ve hatta Avrupa’da bilinen iddialı bir üs. O nedenle otomotiv sektörü de büyümeye başladı. Dolayısıyla Bursa sanayisini de büyütecek ve aynı paralelde geliştirecek. Bu ivmeyi daha da arttırabilmek için biz üreticilere hükümetin destek olması lazım. Üzüldüğüm şey; maalesef parasını ranta yatıranlar, her zaman bizden daha fazla para kazanıyorlar. Biz devletten diğer gelişmiş ülkelerin veya yeni gelişmekte olan Doğu Avrupa ülkelerinin yaptığını yapmasını istiyoruz. Çeşitli zamanlarda destekler veriliyor ama bunlar yeterli değil. Bir de bu ülkede rant ekonomisinden devlet mutlaka vergi almalı. İnsanlar ranttan o kadar para kazanıyor ve hiç vergiye tâbi değiller.” dedi.

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